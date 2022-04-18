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Leonel Ximenes

TRE reforça importância do voto de mais de 200 mil eleitores no ES

Se os eleitores a partir dos 70 anos que estão com o título cancelado quiserem votar nas Eleições 2022, devem solicitar a regularização da situação eleitoral até  4 de maio

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 02:11

Públicado em 

18 abr 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Termina prazo para pedir a 2ª via do título de eleitor
Os eleitores com mais 70 anos de idade representam 8,3% do colégio eleitoral do Estado Crédito: Adriana Toffetti/A7Press/Folhapress
Depois dos jovens, o TRE-ES mira um novo público de eleitores: os que passaram dos 70 anos de idade. Representando 8,3% do colégio eleitoral do Estado (237.316 eleitores - dados de março/22), a Justiça Eleitoral capixaba quer promover o engajamento dos mais experientes. O objetivo é sensibilizar os idosos e destacar que seu voto contribui para transformar o cenário político, social e econômico do Brasil
O TRE-ES registra 164,779 títulos de eleitor ativos de pessoas com idades entre 70 e 79 anos; 89.737 são do sexo feminino (54,6%) e 74.878 são do sexo masculino (45,4%). Com idade superior a 79 anos, estão com o título ativo 72.537 eleitores, sendo 39.963 do sexo feminino (55%) e 32.415 do sexo masculino (46%).
No início do ano ganhou destaque uma fake news que avisava sobre o cancelamento do título de eleitor de quem tinha mais de 70 anos. O TSE explicou que a desinformação não procede. Como alguns cartórios eleitorais ainda recebem pedidos de esclarecimento, o TRE-ES resolveu lançar a campanha, que além de motivar os idosos ao voto, repassa a informação correta sobre o assunto.

COMO SABER SE O TÍTULO ELEITORAL ESTÁ VÁLIDO?

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Você pode verificar a sua situação eleitoral on-line, acessando: Situação eleitoral (https://www.tre-es.jus.br/eleitor/situacao-eleitoral/consulta-por-nome). Para quem já baixou o e-Título, a verificação é automática. Baixe e instale o seu e-Título na Google Play Store ou Apple Store.

REGULARIZAÇÃO PARA VOLTAR A SER ELEITOR

Se os eleitores a partir dos 70 anos que estão com o título cancelado quiserem votar nas Eleições 2022, devem solicitar a regularização da situação eleitoral até 4 de maio. O pedido pode ser feito pelo sistema Título Net, no site do TRE (https://www.tse.jus.br/eleitor/autoatendimento-do-eleitor/#/).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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