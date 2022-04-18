TRE reforça importância do voto de mais de 200 mil eleitores no ES

Depois dos jovens, o TRE-ES mira um novo público de eleitores: os que passaram dos 70 anos de idade. Representando 8,3% do colégio eleitoral do Estado (237.316 eleitores - dados de março/22), a Justiça Eleitoral
capixaba quer promover o engajamento dos mais experientes. O objetivo é sensibilizar os idosos e destacar que seu voto contribui para transformar o cenário político, social e econômico do Brasil
O TRE-ES registra 164,779 títulos de eleitor ativos de pessoas com idades entre 70 e 79 anos; 89.737 são do sexo feminino (54,6%) e 74.878 são do sexo masculino (45,4%). Com idade superior a 79 anos, estão com o título ativo 72.537 eleitores, sendo 39.963 do sexo feminino (55%) e 32.415 do sexo masculino (46%).
No início do ano ganhou destaque uma fake news que avisava sobre o cancelamento do título de eleitor de quem tinha mais de 70 anos. O TSE explicou que a desinformação não procede
. Como alguns cartórios eleitorais ainda recebem pedidos de esclarecimento, o TRE-ES resolveu lançar a campanha, que além de motivar os idosos ao voto, repassa a informação correta sobre o assunto.
Se os eleitores a partir dos 70 anos que estão com o título cancelado quiserem votar nas Eleições 2022, devem solicitar a regularização da situação eleitoral até 4 de maio. O pedido pode ser feito pelo sistema Título Net, no site do TRE (https://www.tse.jus.br/eleitor/autoatendimento-do-eleitor/#/
).