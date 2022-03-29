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Caso Lollapalooza

Ministro do TSE revoga censura ao Lollapalooza e responsabiliza PL

Raul Araújo diz que sua decisão tinha sido tomada com base na compreensão de que o evento estimulava propaganda política
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mar 2022 às 10:27

Publicado em 29 de Março de 2022 às 10:27

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral Raul Araújo, que censurou o festival Lollapalooza a pedido do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, derrubou sua própria liminar na noite de segunda (28). Ele acolheu representação em que a legenda desistia da ação. O PL decidiu recuar depois que Bolsonaro, irritado com a péssima repercussão do caso, se mostrou furioso e ordenou que o presidente do partido, Valdemar Costa Netto, voltasse atrás e retirasse a ação do TSE.
Banda Fresno projeta ''Fora Bolsonaro
Banda Fresno projeta ''Fora Bolsonaro" no palco durante o festival Lollapalooza. Crédito: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press/Ag. O Globo
Em sua decisão, Araújo homologa o pedido de desistência e revoga a liminar, que proibia manifestações políticas e previa multa de R$ 50 mil caso artistas se posicionassem contra qualquer candidato ou partido político durante os shows. O ministro ainda responsabiliza o partido do presidente pela tentativa de censura.
Segundo ele, sua decisão de multar o evento por causa das manifestações anti-Bolsonaro foi tomada "com base na compreensão de que a organização do evento promovia propaganda política ostensiva estimulando os artistas" a se manifestarem politicamente - o que não era verdade.
Araújo teria chegado a essa conclusão porque "o representante", ou seja, o PL, deu a entender em seu pedido de censura que a organização do Lollapalooza "supostamente estaria estimulando a propaganda eleitoral ostensiva e extemporânea no aludido evento".
O ministro destaca em seu despacho que "os artistas, individualmente", têm "garantida, pela Constituição Federal, a ampla liberdade de expressão".
Com a decisão do magistrado, o caso fica definitivamente encerrado.

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