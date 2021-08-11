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Leonel Ximenes

Gerson Camata será homenageado na Assembleia Legislativa

Espaço Assembleia Cidadã, que reúne serviços públicos gratuitos oferecidos à população, receberá o nome do ex-governador

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 02:05

Públicado em 

11 ago 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O espaço funciona no térreo do Palácio Domingos Martins
O espaço funciona no térreo do Palácio Domingos Martins Crédito: Leo Duarte
O Espaço Assembleia Cidadã, que reúne vários serviços públicos gratuitos oferecidos na sede do Legislativo estadual, passará a se chamar Espaço Assembleia Cidadã Gerson Camata. É o que prevê o projeto de resolução proposto pelo presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), e que deverá ser apreciado pelos parlamentares na próxima semana.
O espaço funciona no térreo do Palácio Domingos Martins e oferece diversos serviços à população, como biblioteca, Centro de Memória, Delegacia de Defesa do Consumidor, Posto de Identificação da Polícia Civil, Procon Assembleia, Procuradoria Especial da Mulher, Ouvidoria, Defensoria Pública, além de duas agências bancárias.
Em breve, será inaugurado ainda no espaço um núcleo para fomentar e articular políticas públicas para o terceiro setor, o Núcleo do Terceiro Setor “Otacílio Coser”, que será responsável por fazer a integração entre as entidades que prestam serviços sociais e assistenciais aos cidadãos.

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O ex-governador Gerson Camata foi assassinado, aos 77 anos de idade, numa rua da Praia do Canto, um dia depois do Natal de 2018. Seu assassino confesso, o economista Marcos Venicius Moreira Andrade, foi condenado na semana passada a 28 anos de prisão.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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