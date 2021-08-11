Gerson Camata será homenageado na Assembleia Legislativa

O Espaço Assembleia Cidadã, que reúne vários serviços públicos gratuitos oferecidos na sede do Legislativo estadual
, passará a se chamar Espaço Assembleia Cidadã Gerson Camata. É o que prevê o projeto de resolução proposto pelo presidente da Casa, Erick Musso
(Republicanos), e que deverá ser apreciado pelos parlamentares na próxima semana.
O espaço funciona no térreo do Palácio Domingos Martins e oferece diversos serviços à população, como biblioteca, Centro de Memória, Delegacia de Defesa do Consumidor, Posto de Identificação da Polícia Civil, Procon Assembleia, Procuradoria Especial da Mulher, Ouvidoria, Defensoria Pública, além de duas agências bancárias.
Em breve, será inaugurado ainda no espaço um núcleo para fomentar e articular políticas públicas para o terceiro setor, o Núcleo do Terceiro Setor “Otacílio Coser”, que será responsável por fazer a integração entre as entidades que prestam serviços sociais e assistenciais aos cidadãos.
O presidente do Legislativo articula também , com a Polícia Federal
, um posto para emissão de passaportes.