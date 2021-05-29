De olho em 2022, presidente da Assembleia conversa com lideranças do ES

Erick Musso (Republicanos) é o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Erick Musso (Republicanos) , anunciou na última quinta-feira (27) uma série de encontros com lideranças dos 78 municípios do Espírito Santo para debater políticas públicas.

As reuniões começam a partir de junho e vão acontecer quinzenalmente com representantes dos Legislativos e Executivos municipais. Os primeiros a serem recebidos na Assembleia serão lideranças de Laranja da Terra, Nova Venécia e Piúma.

Mas essa movimentação vai além do cargo que Erick ocupa no Poder Legislativo e é apontada por interlocutores como parte de um movimento eleitoral. O presidente da Assembleia, que está no segundo mandato na Casa, deve pleitear uma vaga na Câmara dos Deputados e já estaria em pré-campanha para 2022. Aliados até apostam na possibilidade de Musso disputar o comando do Palácio Anchieta.

A quase um ano das eleições, esse movimento é normal, segundo o cientista político João Gualberto Vasconcellos. E é o que se espera daqueles que pretendem concorrer ao pleito.

“Essa é a hora de construção de capilaridade, de dialogar com interior, dirigentes e lideranças. É para trabalhar a imagem, se posicionar, se divulgar. São engenharias mais do que necessárias para quem vai disputar a eleição. Quem não fizer isso, vai ficar para trás”, destacou.

Apesar de se colocar como o chefe do Poder Legislativo nesses encontros, o movimento é, em parte, eleitoral e teria sido inclusive um conselho de dirigentes do partido para que o presidente da Assembleia “se mostrasse mais”.

“Muita gente alertou o Erick que ele precisava ser visto, ficar conhecido no Estado como um todo, porque dentro da Assembleia ele fica preso numa agenda institucional”, contou um correligionário, sob condição de anonimato.

“Pensando na candidatura para deputado federal, era necessário se divulgar. Foi preciso adaptar a estratégia para que ele se mostrasse mais, principalmente para o interior”, completou.

CANDIDATURA EM 2022

Segundo aliados de Erick Musso, o fortalecimento do Republicanos no Espírito Santo com as eleições municipais — o partido foi o segundo que mais elegeu prefeitos — colocou a candidatura do presidente da Assembleia como uma das prioridades do partido para 2022.

Nos bastidores, muitos apostam na possibilidade de Musso ser lançado candidato ao governo. Em uma eleição que deve ser fragmentada, com candidatos de espectros políticos extremos, o presidente da Assembleia poderia vir como uma opção de centro.

A relação, contudo, tem dado sinais de afastamento, com Erick assumindo posições contrárias a decisões do governo, quase que desempenhando uma oposição, o que reforça as especulações de que ele poderia concorrer ao cargo de chefe do Executivo estadual.

Representantes do Republicanos negam que algum nome tenha sido cogitado pela sigla, até o momento, para concorrer à eleição majoritária. Mas apontam Erick como uma nova liderança com espaço para crescer dentro do Estado.