Furgão, Cherokee, Corolla: carros de luxo movimentam leilão em Vitória

Três veículos são as estrelas do leilão que a Justiça
Federal de Vitória realiza até esta segunda-feira (26), às 16h, pelo site www.hdleiloes.com.br. Serão ofertados um Jeep/G Cherokee LTD CRD, 2014/15, diesel, automático, branco, em bom estado, avaliado em R$ 152 mil. Esse veículo poderá ser arrematado pelo valor de R$ 121,6 mil (20% de desconto).
Também está disponível para arremate um Furgão/Renault Master 13M3 25DCI, 2010/2011, diesel, preto, em bom estado de conservação, avaliado em R$ 70 mil. Mas o veículo poderá ser adquirido no pregão por R$ 56 mil (também com 20% de desconto).
Outro item que vai ser leiloado é um Toyota/Corolla XEI 2.0, 2011/2012, flex, preto, em bom estado, avaliado em R$ 54,4 mil, mas que poderá ser arrematado com o desconto de 20% - sai por pouco mais de R$ 43,5 mil.
Os interessados poderão obter mais informações e até mesmo fotos pelo site www.hdleiloes.com.br
. Em caso de dúvidas, a leiloeira também disponibiliza uma central de atendimento pelo 0800-707-9339.