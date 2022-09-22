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Leonel Ximenes

Furgão, Cherokee, Corolla: carros de luxo movimentam leilão em Vitória

Veículos poderão ser arrematados no pregão com 20% de desconto sobre o preço de avaliação

Públicado em 

22 set 2022 às 12:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jeep Cherokee, movido a diesel e automático, que poderá ser arrematado por R$ 121,6 mil
Jeep Cherokee, movido a diesel e automático, que poderá ser arrematado por R$ 121,6 mil Crédito: Divulgação
Três veículos são as estrelas do leilão que a Justiça Federal de Vitória realiza até esta segunda-feira (26), às 16h, pelo site www.hdleiloes.com.br. Serão ofertados um Jeep/G Cherokee LTD CRD, 2014/15, diesel, automático, branco, em bom estado, avaliado em R$ 152 mil. Esse veículo poderá ser arrematado pelo valor de R$ 121,6 mil (20% de desconto).
Também está disponível para arremate um Furgão/Renault Master 13M3 25DCI, 2010/2011, diesel, preto, em bom estado de conservação, avaliado em R$ 70 mil. Mas o veículo poderá ser adquirido no pregão por R$ 56 mil (também com 20% de desconto).

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Outro item que vai ser leiloado é um Toyota/Corolla XEI 2.0, 2011/2012, flex, preto, em bom estado, avaliado em R$ 54,4 mil, mas que poderá ser arrematado com o desconto de 20% - sai por pouco mais de R$ 43,5 mil.
Os interessados poderão obter mais informações e até mesmo fotos pelo site www.hdleiloes.com.br. Em caso de dúvidas, a leiloeira também disponibiliza uma central de atendimento pelo 0800-707-9339.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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leilão veículos Vitória (ES) Justiça Federal
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