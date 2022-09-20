Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Por dívidas trabalhistas, estádio de R$ 2 milhões vai a leilão no ES

Complexo esportivo de clube da Série B do Campeonato Capixaba será leiloado por valor mínimo de R$ 1,2 milhão

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 14:26

Públicado em 

20 set 2022 às 14:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Estádio do Atlético de Itapemirim tem capacidade para 2 mil torcedores
Estádio do Atlético de Itapemirim tem capacidade para 2 mil torcedores Crédito: Divulgação
Está marcado para o dia 4 de outubro o leilão eletrônico do Estádio José Olívio Soares, localizado em Itapemirim, no Sul do Estado. A praça esportiva, avaliada em R$ 2 milhões, tem lance mínimo de R$ 1,2 milhão. O imóvel será leiloado pela 1ª Vara Trabalhista de Cachoeiro de Itapemirim para quitar dívidas do Atlético de Itapemirim, clube que disputa a Série B do Campeonato Capixaba.
O estádio, localizado num terreno de 12 mil metros quadrados, tem capacidade para 2 mil pessoas, está equipado com dois vestiários para os times, um vestiário para os árbitros, lavanderia, quatro banheiros, área de churrasqueira, bar, campo de futebol e arquibancadas.

Veja Também

Por apenas R$ 6 mil, viaturas da Guarda Municipal vão a leilão no ES

Megaleilão na Serra: levaram mais de 11 mil unidades de um item só

O José Olívio Soares esteve prestes a ser leiloado no ano passado, mas o município tombou o imóvel em outubro de 2021, na véspera da realização do leilão.
Com o tombamento, o pregão foi cancelado e, devido à praça esportiva ter sido reconhecida como patrimônio histórico e cultural, foi concedida à prefeitura, até 5 de dezembro do ano passado, preferência na aquisição do complexo esportivo, o que acabou não ocorrendo, possibilitando a retomada do leilão.

Veja Também

Megaleilão na Serra: são 18 mil objetos; tem até máquina de escrever

De égua a banheiras, tem de tudo no leilão da Justiça Federal do ES

O pregão está sendo realizado porque 15 pessoas, entre ex-jogadores e ex-funcionários, reclamam de dívidas trabalhistas não pagas pelo Atlético de Itapemirim. Quem arrematar o estádio pode quitar o pagamento em até 30 vezes, mas segundo o edital do leilão, 25% do valor de arrematação deve ser pago à vista. Detalhes no site da leiloeira: https://www.hdleiloes.com.br/externo/lote/detalhes/2527857
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Capixabão Futebol Capixaba Itapemirim leilão Leis Trabalhistas Justiça do Trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados