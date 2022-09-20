Por dívidas trabalhistas, estádio de R$ 2 milhões vai a leilão no ES

Está marcado para o dia 4 de outubro o leilão eletrônico
do Estádio José Olívio Soares, localizado em Itapemirim
, no Sul do Estado. A praça esportiva, avaliada em R$ 2 milhões, tem lance mínimo de R$ 1,2 milhão. O imóvel será leiloado pela 1ª Vara Trabalhista de Cachoeiro de Itapemirim para quitar dívidas do Atlético de Itapemirim, clube que disputa a Série B do Campeonato Capixaba.
O estádio, localizado num terreno de 12 mil metros quadrados, tem capacidade para 2 mil pessoas, está equipado com dois vestiários para os times, um vestiário para os árbitros, lavanderia, quatro banheiros, área de churrasqueira, bar, campo de futebol e arquibancadas.
O José Olívio Soares esteve prestes a ser leiloado no ano passado, mas o município tombou o imóvel em outubro de 2021, na véspera da realização do leilão.
Com o tombamento, o pregão foi cancelado e, devido à praça esportiva ter sido reconhecida como patrimônio histórico e cultural, foi concedida à prefeitura, até 5 de dezembro do ano passado, preferência na aquisição do complexo esportivo, o que acabou não ocorrendo, possibilitando a retomada do leilão.
O pregão está sendo realizado porque 15 pessoas, entre ex-jogadores e ex-funcionários, reclamam de dívidas trabalhistas não pagas pelo Atlético de Itapemirim. Quem arrematar o estádio pode quitar o pagamento em até 30 vezes, mas segundo o edital do leilão, 25% do valor de arrematação deve ser pago à vista. Detalhes no site da leiloeira: https://www.hdleiloes.com.br/externo/lote/detalhes/2527857