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Leonel Ximenes

Exposição sobre a imigração italiana no ES homenageia Camata

Ex-governador é autor de uma lei federal que institui a comemoração da chegada desse povo europeu ao Brasil

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 03:11

Públicado em 

17 fev 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O ex-governador do Espírito Santo Gerson Camata, de 77 anos, foi assassinado na tarde do dia 26 de dezembro na Praia do Canto, em Vitória
O ex-governador do Espírito Santo Gerson Camata: defensor da cultura italiana no ES Crédito: G1
O ex-governador e ex-senador Gerson Camata será o homenageado da exposição "Camata - A Voz da Imigração Italiana", promovida pela Assembleia Legislativa e pelo Instituto Sincades, e que será inaugurada na próxima quarta-feira (21), às 19h, na sede do Legislativo.
A exposição, que faz parte das comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Espírito Santo, terá obras que mostram o legado de Camata como defensor dos imigrantes italianos no Estado.
A exposição contará com uma viagem visual pela "Linha do Tempo da Imigração Italiana", que irá destacar os principais marcos e eventos ligados ao movimento no Brasil.

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Os visitantes serão conduzidos por uma galeria com obras que capturam a essência da vida e do legado de Gerson Camata, político que sempre defendeu a bandeira do imigrante. Ele foi o autor da Lei Federal 11.687, que celebrou institucionalmente a imigração italiana no dia 21 de fevereiro.

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Nessa data, em 1874, chegaram ao Porto de Vitória, a bordo do navio à vela “La Sofia”, as primeiras 380 famílias italianas para se estabelecerem no Estado.
A exposição, com entrada gratuita, está prevista para durar 60 dias, no térreo da Assembleia Legislativa, no horário de funcionamento do órgão, das 7h às 19h.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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