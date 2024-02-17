Exposição sobre a imigração italiana no ES homenageia Camata

O ex-governador e ex-senador Gerson Camata
será o homenageado da exposição "Camata - A Voz da Imigração Italiana", promovida pela Assembleia Legislativa e pelo Instituto Sincades, e que será inaugurada na próxima quarta-feira (21), às 19h, na sede do Legislativo.
A exposição, que faz parte das comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Espírito Santo, terá obras que mostram o legado de Camata como defensor dos imigrantes italianos no Estado.
A exposição contará com uma viagem visual pela "Linha do Tempo da Imigração Italiana", que irá destacar os principais marcos e eventos ligados ao movimento no Brasil.
Os visitantes serão conduzidos por uma galeria com obras que capturam a essência da vida e do legado de Gerson Camata, político que sempre defendeu a bandeira do imigrante. Ele foi o autor da Lei Federal 11.687, que celebrou institucionalmente a imigração italiana no dia 21 de fevereiro.
Nessa data, em 1874, chegaram ao Porto de Vitória
, a bordo do navio à vela “La Sofia”, as primeiras 380 famílias italianas para se estabelecerem no Estado.
A exposição, com entrada gratuita, está prevista para durar 60 dias, no térreo da Assembleia Legislativa
, no horário de funcionamento do órgão, das 7h às 19h.