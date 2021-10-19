Estudante de Vitória de 103 anos recebe o melhor presente no seu aniversário

Pedro Francisco, de 103 anos, está com a saúde em dia Crédito: Divulgação | PMV

Estudante da rede municipal de Vitória, Pedro Francisco de Souza recebeu o melhor presente que poderia esperar no seu aniversário de 103 anos: examinado por uma equipe de saúde da PMV, o idoso foi informado que está em excelentes condições físicas e de saúde.

Nesta segunda (18), dia do aniversário dele e da consulta domiciliar, seu Pedro se queixou apenas de uma dor na perna. O motivo, segundo Aline, nora do estudante, é que ele, inquieto por natureza, ficou muito tempo despolpando feijão guandu.

Pai de 14 filhos, seu Pedro de Souza nasceu na Bahia , mas adotou Vitória como sua cidade do coração. Na capital capixaba, conseguiu realizar seu sonho de estudar e ainda fazer um curso profissionalizante.

O idoso gosta de cantar, tocar violão, conversar e ler a Bíblia. Ele enxerga, escuta bem e caminha no quintal da sua casa, em Maruípe. Para ter uma vida tão longeva, ele disse que deixou de comer carne com gordura, de beber, fumar e, claro, brigar. Foi como vigilante e oleiro, trabalhando na produção de telha e tijolo, que sustentou a família por mais de 40 anos.

Seu Pedro estuda com seu filho André Conceição de Souza, 46 anos, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Suzete Cuendet, em Maruípe, ambos matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Também neste ano, Pedro e seu filho se matricularam no curso de qualificação profissional de montador e reparador de computadores no Centro de Ensino Tecnológico do Senai Tecnologia (IST), em Vitória