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Leonel Ximenes

Estudante de Vitória de 103 anos recebe o melhor presente no seu aniversário

Pedro de Souza, que também está fazendo um curso profissionalizante no Senai, agora tem motivos de sobra para continuar ativo

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 15:00

Públicado em 

19 out 2021 às 15:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pedro Francisco, de 103 anos, está com a saúde em dia
Pedro Francisco, de 103 anos, está com a saúde em dia Crédito: Divulgação | PMV
Estudante da rede municipal de Vitória, Pedro Francisco de Souza recebeu o melhor presente que poderia esperar no seu aniversário de 103 anos: examinado por uma equipe de saúde da PMV, o idoso foi informado que está em excelentes condições físicas e de saúde.
Nesta segunda (18), dia do aniversário dele e da consulta domiciliar, seu Pedro se queixou apenas de uma dor na perna. O motivo, segundo Aline, nora do estudante, é que ele, inquieto por natureza, ficou muito tempo despolpando feijão guandu.

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Pai de 14 filhos, seu Pedro de Souza nasceu na Bahia, mas adotou Vitória como sua cidade do coração. Na capital capixaba, conseguiu realizar seu sonho de estudar e ainda fazer um curso profissionalizante.
O idoso gosta de cantar, tocar violão, conversar e ler a Bíblia. Ele enxerga, escuta bem e caminha no quintal da sua casa, em Maruípe. Para ter uma vida tão longeva,  ele disse que deixou de comer carne com gordura, de beber, fumar e, claro, brigar. Foi como vigilante e oleiro, trabalhando na produção de telha e tijolo, que sustentou a família por mais de 40 anos.

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Seu Pedro estuda com seu filho André Conceição de Souza, 46 anos, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Suzete Cuendet, em Maruípe, ambos matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Também neste ano, Pedro e seu filho se matricularam no curso de qualificação profissional de montador e reparador de computadores no Centro de Ensino Tecnológico do Senai Tecnologia (IST), em Vitória.
No auge de seus 103 anos, seu Pedro segue firme planejando o futuro e sonhando. Talvez seja esse o segredo da sua longevidade - e felicidade, claro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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