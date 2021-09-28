Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Sabe o que é etarismo? Entenda o preconceito por idade que atinge os idosos
Gustavo Genelhu

Artigo de Opinião

É médico geriatra
Gustavo Genelhu

Sabe o que é etarismo? Entenda o preconceito por idade que atinge os idosos

O culto à juventude, muitas vezes de maneira bastante cruel, silencia as vozes da sabedoria com a ilusória certeza de que a jovialidade vai durar para sempre
Gustavo Genelhu
É médico geriatra

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 14:00

Publicado em 

28 set 2021 às 14:00
Idosos precisam ser ajudados pelos filhos
Segundo um relatório elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), uma em cada duas pessoas no mundo já apresentou ações discriminatórias contra idosos Crédito: Pixabay
Chegar à terceira idade com saúde e boa disposição é um privilégio, mas muitas pessoas que passaram dos 60 anos já se sentiram discriminadas em razão da sua idade. Infelizmente não é raro ouvir frases como “você está muito velho para fazer isso”, “lugar de velho é em casa”, entre outras afirmações descabidas e carregadas de falta de empatia.
Essa discriminação é chamada de etarismo, termo criado pelo gerontologista Robert N. Butler para descrever o preconceito com indivíduos mais velhos.
Segundo um relatório elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), uma em cada duas pessoas no mundo já apresentou ações discriminatórias contra esse grupo. E tais atitudes preconceituosas podem afetar a saúde física e mental dos idosos, contribuindo para potencializar sentimentos destrutivos que fazem despencar a autoestima e levar a doenças, como depressão, ansiedade e até alcoolismo.

Veja Também

Covid-19: ES reduz intervalo da dose de reforço em idosos com mais de 60 anos

Como humanizar o atendimento ao idoso em casas de vivência

Veja os sinais para identificar a depressão no idoso

Os dados da OMS mostram ainda que no Brasil 16,8% dos brasileiros com mais de 50 anos já se sentiram vítimas de algum tipo de discriminação por estarem envelhecendo.
O que deveria ser motivo de admiração e respeito torna-se gatilho para a marginalização de indivíduos com história e bagagem que merecem, no mínimo, um reconhecimento respeitoso.
O etarismo está arraigado na cultura brasileira e também em outras nações. Onde basta ir além da idade “aceitável” para que o indivíduo não seja mais importante ou útil pelo que é e, tampouco, pelo que um dia foi e realizou.
O culto à juventude, muitas vezes de maneira bastante cruel, silencia as vozes da sabedoria com a ilusória certeza de que a jovialidade irá durar para sempre. Ledo engado. O que pode perdurar por longos anos, com certeza não é a juventude, mas sim a longevidade daqueles que venceram os desafios do tempo.
A sabedoria precisa começar a ser construída a partir da desconstrução de conceitos enraizados que excluem os protagonistas da nossa história. Para isso, mais do que rever as palavras do vocabulário para eliminar os termos discriminatórios, é importante entender a importância de quem já viveu o que ainda não vivemos. E saber valorizar cada passo, entre erros e acertos, que os fizeram chegar até aqui para que, então, possamos dar continuidade à vida que sempre segue.

Tópicos Relacionados

Brasil Política idosos OMS
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados