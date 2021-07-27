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Como humanizar o atendimento ao idoso em casas de vivência

Especialista explica que atendimento mais acolhedor ajudou os idosos que passaram por um isolamento mais rigoroso no período de pandemia

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 13:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 jul 2021 às 13:30
Como humanizar o atendimento ao idoso em casas de vivência
Instituições que cuidam de idosos precisaram se adequar às normas de distanciamento e isolamento social. Crédito: Aracê Casa de Vivência/Divulgação
Idosos que vivem em instituições de longa permanência, como abrigos, asilos, casas de vivência ou clínicas de repouso já estão mais acostumados a passar períodos maiores longe de familiares. Mesmo assim, a pandemia do novo coronavírus foi desafiadora para esse grupo, que teve que aprender a lidar com um distanciamento ainda mais severo.
Entre os muros dessas casas, coube aos cuidadores a tarefa de tornar essa fase menos sofrida. Nesse caso, um olhar mais humanizado foi essencial para evitar até um adoecimento dos idosos, como destaca a enfermeira Eleonara Albertasse, que atua na Aracê Casa de Vivência, em Vitória.
Como humanizar o atendimento ao idoso em casas de vivência
Um olhar mais humanizado foi essencial para evitar até adoecimento dos idosos. Crédito: Aracê Casa de Vivência/Divulgação
"Com um olhar humanizado da equipe, o idoso é visto como um todo. Assim, conseguimos trabalhar demandas específicas e melhorar a qualidade do atendimento prestado. O objetivo é ajudar o idoso a aderir melhor ao tratamento dele e a lidar com as limitações dele", comenta ela.
Eleonara conta que, por causa da pandemia, as instituições que cuidam de idosos precisaram se adequar às novas políticas públicas de distanciamento e isolamento social. "Foram suspensas as visitas dos familiares. E entendemos que cada um desses idosos residentes na Aracê é o amor na vida de um familiar", destaca.
Como humanizar o atendimento ao idoso em casas de vivência
Eleonara: "Com um olhar humanizado da equipe, o idoso é visto como um todo". Crédito: Aracê Casa de Vivência/Divulgação

ALTERNATIVAS

O jeito foi adotar alternativas para aproximar os idosos de seus parentes. "De forma organizada, diariamente realizamos videochamadas com o objetivo de dar manutenção e fortalecimento aos vínculos dos idosos com os familiares e amigos, além de minimizar os efeitos negativos do isolamento social", cita a enfermeira.
Ficou claro para a equipe, diz Eleonara, que manter o contato e convívio virtual com a família e amigos ajuda a minimizar os riscos de depressão, ansiedade, transtornos alimentares e isolamento social que se agravaram na pandemia.
Como humanizar o atendimento ao idoso em casas de vivência
Instituição adotou medidas alternativas para aproximar os idosos de seus parentes. Crédito: Aracê Casa de Vivência/Divulgação
"Nosso público se apresenta, na sua maioria, em estágios avançados de doença senil, como alzheimer e parkinson. Um olhar mais humanizado é entender suas limitações físicas e cognitivas, auxiliando para a preservação da manutenção das atividades básicas diárias e prestando assistência de enfermagem integralmente", finaliza Eleonara, da Aracê Casa de Vivência.

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