Poucas&Boas: Estudante de 102 anos vai ao Senai. Ele quer voltar a trabalhar

Seu Pedro de Souza chega à Câmara de Vitória para ser homenageado com uma Comenda da área da Educação Crédito: Lu Castro

Estudante da Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de Vitória, seu Pedro Francisco de Souza, de 102 anos , não quer ficar limitado à sala de aula - ele está pensando em voltar a trabalhar. Sim, o aposentado, cheio de energia e disposição, vai visitar o Senai nesta sexta-feira (25), às 14h, para conhecer os cursos oferecidos no centro de formação da indústria, em Bento Ferreira.

VISITA ESPECIAL

Seu Pedro será acompanhado pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e será recebido pela presidente da Federação das Indústrias do ES (Findes) , Cristhine Samorini, entidade à qual o Senai é vinculado.

OS CURSOS OFERECIDOS

Serão oferecidos ao aluno mais idoso da Capital dois cursos presenciais, com duração de dois meses, cada um deles: qualificação profissional para almoxarifado e para montador e reparador de computador. Quando terminar um curso, o aposentado, se quiser, pode fazer o outro disponível.

NOVA SEDE PARA A PMVV

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), quer uma nova sede, mais moderna e adequada, para a prefeitura e algumas secretarias municipais que ocupam diferentes espaços na cidade. A sede atual da PMVV, em Coqueiral de Itaparica, custa R$ 130 mil de aluguel mensal aos cofres públicos.

PODE ISSO, ARNALDO?

Por falar no prefeito de Vila Velha, muita gente estranhou que ele anunciou o início da vacinação com o imunizante da Janssen, no município, no seu perfil pessoal nas redes sociais. Parece falta de impessoalidade com a coisa pública. E é.

AGORA?

Parte da bancada federal capixaba ficou em polvorosa com o veto de Bolsonaro (sem partido) à inclusão de mais quatro municípios do Estado - Itarana, Itaguaçu, Aracruz e Governador Lindenberg - na área da Sudene. Prometeram que vão se articular para derrubar o veto presidencial na Câmara.

AGORA? 2

Teve gente bancando a promessa de que o veto seria revogado. Mas a coluna consultou os universitários e, até agora, tudo continuava como dantes no quartel de Abrantes.

INGRATIDÃO

Foi um verdadeiro presente de grego de Bolsonaro aos capixabas, pouco mais de 10 dias após ser recebido com festa no ES pelos seus apoiadores.

A POLÊMICA DO CAIXÃO

Na missa em homenagem à cidade de Cariacica, na manhã desta quinta (24), o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, voltou a falar sobre o caixão aberto do padre que morreu em consequência da Covid, nesta semana. Ele reiterou que o procedimento foi autorizado pela médica que assistiu o sacerdote.

VERMELHO DE PRESSA

Nesta mesma celebração, o governador Casagrande (PSB) toda hora olhava o relógio. Parecia impaciente.

O deputado estadual Marcelo Santos, o governador Casagrande e o prefeito Euclério Sampaio rezam na missa em honra a São João Batista, padroeiro de Cariacica Crédito: Divulgação

SANTA FRITURA

Após a missa (que durou quase uma hora e meia), Casagrande e as demais autoridades resolveram reforçar o café da manhã com um típico pastel de feira. A causa é nobre: contribuir com a construção do Santuário Bom Pastor, em Campo Grande.

PREPARE O BRAÇO

O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) não se arrisca ainda em prever quando toda a população adulta de Vitória estará vacinada contra a Covid-19: “Ainda não temos elementos concretos para definirmos essa data. Mas, em Vitória, vacina chegou, vacina no braço”.

CADÊ A TRANSPARÊNCIA?

As "últimas notícias” da capa do site da Câmara de Cariacica estão um pouquinho defasadas: são de janeiro.

TJES TEM R$ 7,6 MILHÕES EM PENAS PECUNIÁRIAS

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já tem R$ 7.617.231,21 na conta por conta do pagamento das chamadas penas pecuniárias. Medida alternativa à prisão, a pena pecuniária pune crimes de menor potencial ofensivo com o pagamento em dinheiro. O valor da pena varia de 1 a 360 salários-mínimos (de R$ 1.100 a R$ 396 mil).

RECURSO PARA A APAE

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já tem R$ 7.617.231,21 na conta por conta do pagamento das chamadas penas pecuniárias. Medida alternativa à prisão, a pena pecuniária pune crimes de menor potencial ofensivo com o pagamento em dinheiro. O valor da pena varia de 1 a 360 salários-mínimos (de R$ 1.100 a R$ 396 mil).

VALE MUITO

Com R$ 7.617.231,21 em conta, é possível comprar 121 Argos, o carro mais vendido no Brasil em maio, e 12.346 cestas básicas em Vitória, segundo os valores de referência do Dieese para o mês passado. Um dinheiro que pode fazer muita diferença.

MATANDO A SAUDADE

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM), recebeu em seu gabinete o ex-presidente da Câmara de Vila Velha Ivan Carlini, que não conseguiu se reeleger depois de 28 anos de mandato.

VACINA DÁ SAMBA

O secretário de Cultura de Vitória, Luciano Gagno, está otimista. Para ele, no ano que vem o desfile das escolas de samba estará de volta.

O SANTO DO CARNAVAL

Aliás, não se sabe se a festa volta em 2022, mas os bastidores do mundo do samba capixaba estão movimentados. O carnavalesco Peterson Alves saiu da Novo Império e foi substituído por Paulo Balbino, que até o último desfile, em 2019, estava na Piedade. Como Peterson deixou pronto o enredo sobre Santo Antônio, não se sabe se o novo carnavalesco da escola manterá o santo ou terá novos milagres na manga.

PASSE VALORIZADO

Peterson, que aparentemente não trabalharia no próximo carnaval, guarda segredo, mas tem um enredo prontinho sobre uma grande manifestação popular capixaba. Já tem escola de Vila Velha de olho no carnavalesco que ostenta seis títulos de campeão.

CRISE NA IMPERATRIZ DO FORTE

As eleições para a presidência da Imperatriz do Forte, que seriam realizadas no último domingo (19), foram canceladas de última hora, com a renúncia de toda a comissão eleitoral. Houve estranhamento da decisão na comunidade verde e rosa da Capital.

VIVA O RIO DO JOÃO!

Por falar em samba, mesmo com um dia de atraso, a coluna relembra o centenário de morte do grande João do Rio, o cronista da alma encantadora das ruas da então Cidade Maravilhosa.

PAROU POR QUÊ? POR QUE PAROU?

Leitor da coluna reclama que até agora os ônibus seletivos não voltaram a circular. A quarentena acaba quando, Ceturb-GV?

CONSTATAÇÃO

Bolsonaro está precisando de um tratamento precoce contra o nervosismo.

IMPUNIDADE ACIMA DE TUDO...

Este governo realmente é diferente. Houve denúncia de corrupção na máquina pública federal? Fiquem tranquilos, o presidente manda investigar: o denunciante!

FORA DA LINHA

A deputada federal Lauriete (PSC) apresentou um projeto de lei que estabelece medidas punitivas e de prevenção à utilização de cerol e linha chilena, usadas para brincadeiras de jovens e crianças, mas que têm feito vítimas. Na semana passada, um motociclista morreu na Rodovia do Sol, em Vila Velha, atingido por uma linha de pipa com cerol.

ALÔ, CONSUMIDOR!