Escola do ES na final da olimpíada nacional de restauração da natureza

A Escola Municipal de Ensino Fundamental São Bento de Urânia, localizada no distrito de Urânia, interior de Alfredo Chaves , foi selecionada como finalista da Olimpíada Brasileira de Restauração de Ecossistemas – Restaura Natureza. A unidade é a única representante do Espírito Santo entre os 89 projetos finalistas, escolhidos a partir de 498 relatos de ação enviados por estudantes de todo o país.

A iniciativa nacional tem como objetivo mobilizar escolas públicas e privadas em torno da recuperação de áreas degradadas e do fortalecimento da consciência ambiental. A ação é promovida por instituições como WWF-Brasil, ONU Meio Ambiente e o projeto “Querô na Escola”.

Cidade do ES tem, no mesmo dia, calor de deserto e frio de montanha

Cidade do ES recebe socorro para conter inseto que amedronta população

Representando Alfredo Chaves, a equipe da escola, intitulada “Sistema Ecovida”, desenvolveu um plano de ação voltado à restauração ambiental em áreas do entorno da comunidade. O projeto envolveu estudantes, professores e familiares em atividades como plantio de espécies nativas, recomposição de áreas verdes e ações educativas. Todas as etapas foram documentadas em texto, fotos e vídeos, conforme as diretrizes da olimpíada.