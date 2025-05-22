Cavalos que valem um BMW de luxo são destaque em exposição no ES

Cavalo Guaramare Padrão da Marcha, de 5 anos, que estará na exposição em Alfredo Chaves Crédito: Talles Camim

Quem tem R$ 1,4 milhão para desembolsar consegue comprar um exemplar do festejado BMW M4 Coupé CS 2024/2025, modelo de luxo fabricado na Alemanha que acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos e 0 a 200 km/h em 11,1 segundos.

Mas o que poucos imaginam é que esse também é o preço de alguns dos cavalos que estarão na 34ª Exposição Estadual Capixaba do Cavalo Mangalarga Marchador, que integra a programação da tradicional Festa do Clube do Cavalo, entre os dias 28 de maio e 1º de junho, no parque de exposições de Alfredo Chaves

Ao todo, cerca de 200 cavalos participarão da competição, que reúne criadores, competidores e apaixonados pela raça Mangalarga Marchador, reconhecida pelo porte elegante e pela marcha confortável. O valor dos animais pode variar bastante, segundo especialistas, dependendo de fatores como idade, histórico de desempenho, qualidade genética (pedigree) e sexo.

Em média, um exemplar da raça pode custar entre R$ 5 mil e R$ 15 mil. No entanto, os animais de alta performance em provas e com pedigree valorizado podem ultrapassar cifras milionárias. É o caso do cavalo Baruk, do cantor Eduardo Costa, avaliado em R$ 7 milhões.

CAVALO PREMIADO

Em Alfredo Chaves, um dos destaques da exposição será o cavalo Guaramare Padrão da Marcha, um Mangalarga de cinco anos, criado pelo empresário Gabriel Rodrigo Chagas Soares, de 40 anos. Sem revelar o valor do animal, o criador conta que o cavalo já conquistou diversos prêmios em competições oficiais.

“Ele tem uma rotina intensa de treinos, uma alimentação balanceada e ótimo desempenho nas provas. É um verdadeiro atleta de elite”, destaca o empresário.

A exposição é promovida pelo Clube do Cavalo de Alfredo Chaves, com apoio da Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Espírito Santo (ACCMMES), da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.