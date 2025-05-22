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Leonel Ximenes

Cavalos que valem um BMW de luxo são destaque em exposição no ES

Cerca de 200 animais participarão da 34ª Exposição Estadual Capixaba do Cavalo Mangalarga Marchador

Públicado em 

22 mai 2025 às 13:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cavalo que estará na exposição em Alfredo Chaves
Cavalo Guaramare Padrão da Marcha, de 5 anos, que estará na exposição em Alfredo Chaves Crédito: Talles Camim
Quem tem R$ 1,4 milhão para desembolsar consegue comprar um exemplar do festejado BMW M4 Coupé CS 2024/2025, modelo de luxo fabricado na Alemanha que acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos e 0 a 200 km/h em 11,1 segundos.
Mas o que poucos imaginam é que esse também é o preço de alguns dos cavalos que estarão na 34ª Exposição Estadual Capixaba do Cavalo Mangalarga Marchador, que integra a programação da tradicional Festa do Clube do Cavalo, entre os dias 28 de maio e 1º de junho, no parque de exposições de Alfredo Chaves.
Ao todo, cerca de 200 cavalos participarão da competição, que reúne criadores, competidores e apaixonados pela raça Mangalarga Marchador, reconhecida pelo porte elegante e pela marcha confortável. O valor dos animais pode variar bastante, segundo especialistas, dependendo de fatores como idade, histórico de desempenho, qualidade genética (pedigree) e sexo.

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Em média, um exemplar da raça pode custar entre R$ 5 mil e R$ 15 mil. No entanto, os animais de alta performance em provas e com pedigree valorizado podem ultrapassar cifras milionárias. É o caso do cavalo Baruk, do cantor Eduardo Costa, avaliado em R$ 7 milhões.

CAVALO PREMIADO

Em Alfredo Chaves, um dos destaques da exposição será o cavalo Guaramare Padrão da Marcha, um Mangalarga de cinco anos, criado pelo empresário Gabriel Rodrigo Chagas Soares, de 40 anos. Sem revelar o valor do animal, o criador conta que o cavalo já conquistou diversos prêmios em competições oficiais.
“Ele tem uma rotina intensa de treinos, uma alimentação balanceada e ótimo desempenho nas provas. É um verdadeiro atleta de elite”, destaca o empresário.
A exposição é promovida pelo Clube do Cavalo de Alfredo Chaves, com apoio da Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Espírito Santo (ACCMMES), da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.
Além das provas e apresentações dos animais, a programação conta com a Feira de Negócios da Aderes, espaço kids, praça gastronômica com delícias típicas da região e shows com artistas locais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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