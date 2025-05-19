Noiva do prefeito Weverson Meireles é exonerada na Serra

A servidora Lorrana Ferreira, noiva do prefeito Weverson Meireles (PDT), foi exonerada do cargo de assessor técnico executivo - nível 1 da Secretaria Municipal de Fazenda da Serra
(Sefa) . O ato de exoneração, assinado na sexta-feira (16) pelo secretário da pasta, Henrique Valentim Martins da Silva, foi publicado nesta segunda (19), no Diário Oficial.
Segundo a publicação, a exoneração foi a pedido da própria Lorrana, o que foi corroborado por nota oficial da Prefeitura da Serra
enviada à coluna:
“A Prefeitura da Serra informa que trata-se de uma decisão pessoal da servidora. Ressalta, ainda, que ela sempre desempenhou suas funções com elevada competência técnica, compromisso e profissionalismo”, diz o comunicado.