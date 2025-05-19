Leonel Ximenes

Noiva do prefeito Weverson Meireles é exonerada na Serra

Lorrana Ferreira havia sido nomeada, na primeira semana do novo governo, assessora da Secretaria Municipal de Fazenda (Sefa)

Públicado em 

19 mai 2025 às 08:53
Colunista

Weverson e Lorrana, que pediu para ser exonerada, segundo a Prefeitura da Serra Crédito: Instagram de Weverson Meireles
A servidora Lorrana Ferreira, noiva do prefeito Weverson Meireles (PDT), foi exonerada do cargo de assessor técnico executivo - nível 1 da Secretaria Municipal de Fazenda da Serra (Sefa) . O ato de exoneração, assinado na sexta-feira (16) pelo secretário da pasta, Henrique Valentim Martins da Silva, foi publicado nesta segunda (19), no Diário Oficial.
Segundo a publicação, a exoneração foi a pedido da própria Lorrana, o que foi corroborado por nota oficial da Prefeitura da Serra enviada à coluna:

“A Prefeitura da Serra informa que trata-se de uma decisão pessoal da servidora. Ressalta, ainda, que ela sempre desempenhou suas funções com elevada competência técnica, compromisso e profissionalismo”, diz o comunicado.

ANÚNCIO DO CASAMENTO

Conforme a coluna publicou na sexta-feira, o prefeito e Lorrana anunciaram nas redes sociais que ficaram noivos e que brevemente vão se casar.
O ato de exoneração publicado no Diário Oficial Crédito: Reprodução
Em janeiro deste ano, logo na primeira semana de governo de Weverson, a futura primeira-dama da Serra foi nomeada para um cargo comissionado na Secretaria Municipal da Fazenda.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

