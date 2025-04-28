“Altar não deve ser palco de padres e políticos oportunistas"

Padre Kelder na missa das pastorais sociais Crédito: Divulgação

Na homilia que proferiu durante a missa das pastorais sociais da Festa da Penha, na manhã desta segunda-feira (28), o padre Kelder Brandão afirmou que a Igreja não pode ficar indiferente ao sofrimento dos pobres e injustiçados e deve honrar o legado e a memória do papa Francisco , que morreu no dia 21 e foi sepultado neste sábado (26).

“Por ser mãe, a Igreja não pode ignorar os sofrimentos dos seus filhos e filhas, condenados à pobreza e ao sofrimento, vítimas de injustiças, desigualdades sociais históricas e do racismo que impera no país”, enumerou o sacerdote, que presidiu a celebração da qual participaram muitos integrantes de movimentos sociais no campinho do Convento.

O padre citou, entre os que não podem ser esquecidos pela Igreja, os empobrecidos que moram nas periferias da Grande Vitória, as vítimas da violência doméstica e institucional, os moradores de ocupações rurais e urbanas, os que passam fome, os presidiários e as pessoas LGBTQIA+ , entre outras pessoas.

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Brandão apontou suas críticas para integrantes da própria Igreja Católica: “Ela [a Igreja] não pode ser cúmplice silente das políticas higienistas propostas por prefeitos, vereadores e outros agentes políticos que se apresentam como cristãos católicos, mas disseminam o ódio e a aversão às pessoas em situação de rua e aos catadores de materiais recicláveis”.

“Estamos alegres por celebrarmos a ressurreição do Senhor e enlutados com a morte do papa Francisco, o peregrino da esperança, que deixou um grande vazio com a sua partida para a eternidade” Padre Kelder Brandão - Coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória e pároco da Paróquia Santa Teresa de Calcutá, no bairro Itararé

Ainda sobre a Igreja, ele criticou o que chamou de vaidade de padres e de políticos: “Ela deve velar para que a fé, os espaços litúrgicos e as devoções populares não sejam instrumentalizados e que o altar e a mesa da Palavra não se transformem em palco ou palanque a serviço da vaidade de ministros ordenados e de políticos oportunistas, que se beneficiam da fé e da piedade alheia para ganhos próprios”.

Na homilia, o sacerdote, que é pároco da região de Itararé, em Vitória, lembrou também que a Igreja não pode negligenciar as condições dos encarcerados, que, segundo ele, têm seus direitos constantemente violados. E lembrou da época em que presos eram confinados em condições desumanas no Espírito Santo.

“É inadmissível que condenados pela Justiça, sob a tutela do Estado, sejam assassinados e enterrados nas hortas dos presídios. Não podemos retroceder à era das masmorras capixabas, quando pessoas eram esquartejadas ou depositadas em contêineres”, alertou.

"O papa Francisco tocou a vida de todos nós nos últimos 12 anos, principalmente a vida de quem se dedica ao cuidado dos mais empobrecidos e vulnerabilizados, promovendo a dignidade da vida humana e não humana" Padre Kelder Brandão - Cargo do Autor