Oficiais divulgam nota de apoio à Polícia Militar do ES

A Assomes, a Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo - Clube dos Oficiais, divulgou uma nota de apoio às forças de segurança pública do Estado, especialmente à Polícia Militar
, que nos últimos dias tem se confrontado com traficantes da região do Bairro da Penha, em Vitória.
Os oficiais, na nota, definiram como “inaceitáveis” os episódios de violência e que eles merecem o repúdio da sociedade. “Nos últimos dias, temos assistido a atos de vandalismo, como a queima de ônibus, e ataques diretos contra aqueles que arriscam suas vidas para garantir a ordem e a segurança da população”, pontua o documento da Assomes, com data de 28 de março.
Na semana passada, no Bairro da Penha, criminosos quebraram os vidros e furaram os pneus de duas viaturas da PM. Já na Avenida Leitão da Silva, outra viatura foi alvo de pelo menos três disparos de arma de fogo, e dois estabelecimentos também foram atingidos.
“É essencial que as autoridades competentes tomem as medidas necessárias para conter essa criminalidade e garantir a tranquilidade da população”, exorta a associação de oficiais.