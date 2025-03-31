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Leonel Ximenes

Oficiais divulgam nota de apoio à Polícia Militar do ES

“A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) tem atuado com coragem e dedicação no enfrentamento das recentes ondas de violência que assolam a Grande Vitória”, afirma o documento

Publicado em 31 de Março de 2025 às 17:16

Públicado em 

31 mar 2025 às 17:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pichação na região do Bairro da Penha faz ameaça a comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo
Pichação na região do Bairro da Penha faz ameaça ao comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo Crédito: Instagram @‌coroneldouglascaus
A Assomes, a Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo - Clube dos Oficiais, divulgou uma nota de apoio às forças de segurança pública do Estado, especialmente à Polícia Militar, que nos últimos dias tem se confrontado com traficantes da região do Bairro da Penha, em Vitória.
“A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) tem atuado com coragem e dedicação no enfrentamento das recentes ondas de violência que assolam a Grande Vitória”, diz o texto. Na semana passada, dois ônibus foram incendiados - um em Camburi e outro em Jacaraípe na Serra - após confrontos entre a PM e traficantes que resultaram na morte do traficante Andinho, no Morro São Benedito, na Capital.

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Os oficiais, na nota, definiram como “inaceitáveis” os episódios de violência e que eles merecem o repúdio da sociedade. “Nos últimos dias, temos assistido a atos de vandalismo, como a queima de ônibus, e ataques diretos contra aqueles que arriscam suas vidas para garantir a ordem e a segurança da população”, pontua o documento da Assomes, com data de 28 de março.

CONFRONTOS E ATAQUES

Na semana passada, no Bairro da Penha, criminosos quebraram os vidros e furaram os pneus de duas viaturas da PM. Já na Avenida Leitão da Silva, outra viatura foi alvo de pelo menos três disparos de arma de fogo, e dois estabelecimentos também foram atingidos.
E neste domingo (30), o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, publicou nas redes sociais um vídeo mostrando a pichação em um muro na região do Bairro da Penha, que dizia: "Bala no coronel Caus". A frase foi apagada, e o chefe da PM chamou o ato de "afronta".
Ônibus foram incendiados em Vitória e na região de Jacaraípe, na Serra
Ônibus foram incendiados em Vitória e na região de Jacaraípe, na Serra Crédito: Reprodução
“É essencial que as autoridades competentes tomem as medidas necessárias para conter essa criminalidade e garantir a tranquilidade da população”, exorta a associação de oficiais.
A nota de apoio dos oficiais militares à PMES
A nota de apoio dos oficiais militares à PMES Crédito: Divulgação
Durante a homilia da missa deste domingo (30), o padre Kelder Brandão, pároco na região do Bairro da Penha, responsabilizou o discurso do comandante-geral da PM, coronel Caus, pela onda de violência nas comunidades.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Bairro da Penha Segurança Pública tráfico de drogas Igreja Católica Polícia Militar
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