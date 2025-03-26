Rede de internet em órgão público faz campanha para Bolsonaro no ES

A rede de wi-fi que aparece quando alguém tenta acessar a internet da Câmara de Mimoso do Sul Crédito: Divulgação

Sim, os visitantes que solicitavam acesso ao wi-fi da Câmara eram orientados pelos servidores do órgão a acessar a rede Mito2026_Wi-Fi5 com a senha bolsonaropresidente2026. Mais explícito, impossível.

Fontes que participaram do encontro, que teve a presença do governador em exercício, Ricardo Ferraço (MDB), confirmaram à coluna que foram orientados a acessar a rede com a propaganda bolsonarista.

O QUE DIZ A CÂMARA MUNICIPAL

A coluna indagou à assessoria da Câmara de Mimoso do Sul se a rede de wi-fi com o nome de Bolsonaro é oficial. A assessoria de imprensa do legislativo mimosense negou que a rede seja oficial, entretanto não soube explicar o motivo pelo qual ela aparece em dispositivos eletrônicos, como os smartphones, e por que foi oferecida para ser acessada aos visitantes.

Ex-presidente Jair Bolsonaro já está inelegível para 2026 Crédito: Saulo Cruz/Agência Senado

A assessoria prometeu apurar a origem dessa rede e a quem ela pertence e retornar à coluna com os esclarecimentos. Até o fechamento desta edição, o mistério não havia sido desvendado, mas se houver retorno esta matéria será atualizada.