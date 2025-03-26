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Leonel Ximenes

Rede de internet em órgão público faz campanha para Bolsonaro no ES

Visitantes são orientados por servidores a acessar wi-fi que exibe propaganda do ex-presidente; assessoria do Legislativo nega que rede seja a oficial da Casa

Publicado em 26 de Março de 2025 às 03:11

Públicado em 

26 mar 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A rede de wi-fi que aparece nas dependências da Câmara de Mimoso do Sul
A rede de wi-fi que aparece quando alguém tenta acessar a internet da Câmara de Mimoso do Sul Crédito: Divulgação
A audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores de Mimoso do Sul, ocorrida nesta segunda-feira (24) para lembrar o primeiro ano da tragédia provocada pela enchente de março de 2024 na cidade, transcorreu de forma protocolar, mas um detalhe chamou a atenção dos convidados à solenidade: o nome da rede de wi-fi da Casa.
Sim, os visitantes que solicitavam acesso ao wi-fi da Câmara eram orientados pelos servidores do órgão a acessar a rede Mito2026_Wi-Fi5 com a senha bolsonaropresidente2026. Mais explícito, impossível.
Fontes que participaram do encontro, que teve a presença do governador em exercício, Ricardo Ferraço (MDB), confirmaram à coluna que foram orientados a acessar a rede com a propaganda bolsonarista.

O QUE DIZ A CÂMARA MUNICIPAL

A coluna indagou à assessoria da Câmara de Mimoso do Sul se a rede de wi-fi com o nome de Bolsonaro é oficial. A assessoria de imprensa do legislativo mimosense negou que a rede seja oficial, entretanto não soube explicar o motivo pelo qual ela aparece em dispositivos eletrônicos, como os smartphones, e por que foi oferecida para ser acessada aos visitantes.
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro já está inelegível para 2026 Crédito: Saulo Cruz/Agência Senado
A assessoria prometeu apurar a origem dessa rede e a quem ela pertence e retornar à coluna com os esclarecimentos. Até o fechamento desta edição, o mistério não havia sido desvendado, mas se houver retorno esta matéria será atualizada.
E fica a dúvida: será que o nome dessa rede com propaganda de Bolsonaro terá que ser mudado antes de 2026?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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