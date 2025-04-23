Câmara de Vitória homenageia o guru do bolsonarismo

O professor Olavo de Carvalho, considerado o mentor intelectual dos adeptos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), será homenageado em uma sessão solene que será promovida pela Câmara de Vitória
, nesta sexta-feira (25), às 10h.
A sessão, proposta pelo vereador Dárcio Bracarense (PL), tem como principal objetivo, segundo os organizadores, reunir alunos, seguidores e leitores do autoproclamado filósofo.
Olavo de Carvalho foi jornalista, escritor e professor de um curso de Filosofia de muito sucesso na internet com milhares de alunos espalhados pelo mundo.
Foi responsável por educar e despertar a consciência de inúmeras pessoas, bem como ter influenciado o renascimento de um campo conservador na política brasileira, principalmente a direita e a extrema direita.
Nascido em Campinas (SP), o ideólogo morreu em 24 de janeiro de 2022, aos 74 anos de idade, em Richmond, Virgínia (EUA
), país onde vivia desde 2005.
"Olavo de Carvalho rompeu, já na década de 1990, com uma hegemonia cultural conquistada pela esquerda. Seu trabalho abriu caminho para antigos e novos autores conservadores e assim tivemos o ressurgimento do campo conservador na política nacional. Sua contribuição transcende a questão política, mas é inegável que houve uma considerável influência", afirma Bracarense.