Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Câmara de Vitória homenageia o guru do bolsonarismo

Sessão solene vai reunir ex-alunos e admiradores do professor que morreu em 2022

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 13:29

Públicado em 

23 abr 2025 às 13:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Olavo de Carvalho
Olavo de Carvalho era a referência intelectual dos bolsonaristas Crédito: Reprodução/Facebook
O professor Olavo de Carvalho, considerado o mentor intelectual dos adeptos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), será homenageado em uma sessão solene que será promovida pela Câmara de Vitória, nesta sexta-feira (25), às 10h.
A sessão, proposta pelo vereador Dárcio Bracarense (PL), tem como principal objetivo, segundo os organizadores, reunir alunos, seguidores e leitores do autoproclamado filósofo.
Olavo de Carvalho foi jornalista, escritor e professor de um curso de Filosofia de muito sucesso na internet com milhares de alunos espalhados pelo mundo.

Veja Também

Morre Nabila Furtado, 35 anos, miss e ex-primeira-dama de Cariacica

Morre, aos 100 anos, capixaba que fez história no jornalismo brasileiro

Foi responsável por educar e despertar a consciência de inúmeras pessoas, bem como ter influenciado o renascimento de um campo conservador na política brasileira, principalmente a direita e a extrema direita.
Nascido em Campinas (SP), o ideólogo morreu em 24 de janeiro de 2022, aos 74 anos de idade, em Richmond, Virgínia (EUA), país onde vivia desde 2005.
"Olavo de Carvalho rompeu, já na década de 1990, com uma hegemonia cultural conquistada pela esquerda. Seu trabalho abriu caminho para antigos e novos autores conservadores e assim tivemos o ressurgimento do campo conservador na política nacional. Sua contribuição transcende a questão política, mas é inegável que houve uma considerável influência", afirma Bracarense.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Bolsonaro inscrito em concurso no ES: caso vai parar na polícia

Bolsonaro se inscreve em concurso em São Mateus. Que história é essa?

Guru da extrema direita vai virar nome de comenda em Vitória

Cidade no ES foi base de guerrilha e agora esconderijo da extrema-direita

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Jair Bolsonaro Jornalista Câmara de Vitória Ideologia Direita Extema Direita
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados