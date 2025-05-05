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Leonel Ximenes

A cidade do calor de 40 graus vai ser a Capital do Inhame no ES

Tubérculo é cultivado principalmente nas regiões de montanha e mais frias do município

Públicado em 

05 mai 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A cultura do inhame representa uma importante fonte de renda para os agricultores de Alfredo Chaves
A cultura do inhame representa uma importante fonte de renda para os agricultores de Alfredo Chaves Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O município Alfredo Chaves não é conhecido apenas por ser um dos mais quentes do Brasil, conforme os institutos nacionais de meteorologia têm atestado nos últimos anos.
A cidade do Sul do Estado também tem em seu território regiões de clima frio e vai se tornar a Capital Estadual do Inhame, alimento produzido nas montanhas do município, principalmente no distrito de São Bento de Urânia.
O projeto que concede o título à cidade foi apresentado pelo deputado Coronel Weliton (PRD) e está tramitando nas comissões da Assembleia Legislativa.
“A cultura do inhame representa uma importante fonte de renda para os agricultores locais, em especial para a agricultura familiar, que encontra no cultivo do tubérculo uma atividade economicamente viável e sustentável. Além disso, o município dispõe de condições climáticas e de solo favoráveis ao desenvolvimento do inhame, garantindo produtividade elevada e qualidade do produto”, argumenta o parlamentar na defesa do seu projeto

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Para o parlamentar, a iniciativa visa valorizar os produtores locais e fomentar o turismo e o agronegócio regional. “A visibilidade conferida por essa titulação pode fortalecer o mercado, impulsionar políticas públicas voltadas ao setor agrícola e estimular a realização de eventos e feiras temáticas, promovendo a comercialização e o consumo do inhame.”
O município de Alfredo Chaves, enfatiza Coronel Weliton, destaca-se no cenário agrícola capixaba pela sua expressiva produção de inhame, sendo um dos principais polos desta cultura no Estado.
“Em 2023, estima-se que a produção de inhame no Espírito Santo tenha sido de aproximadamente 98,5 mil toneladas, cultivadas em uma área de 3.3 mil hectares, com produtividade média de 29,7 toneladas por hectare”, afirma o proponente da matéria.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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