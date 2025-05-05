A cidade do calor de 40 graus vai ser a Capital do Inhame no ES

A cultura do inhame representa uma importante fonte de renda para os agricultores de Alfredo Chaves Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A cidade do Sul do Estado também tem em seu território regiões de clima frio e vai se tornar a Capital Estadual do Inhame, alimento produzido nas montanhas do município, principalmente no distrito de São Bento de Urânia.

O projeto que concede o título à cidade foi apresentado pelo deputado Coronel Weliton (PRD) e está tramitando nas comissões da Assembleia Legislativa

“A cultura do inhame representa uma importante fonte de renda para os agricultores locais, em especial para a agricultura familiar, que encontra no cultivo do tubérculo uma atividade economicamente viável e sustentável. Além disso, o município dispõe de condições climáticas e de solo favoráveis ao desenvolvimento do inhame, garantindo produtividade elevada e qualidade do produto”, argumenta o parlamentar na defesa do seu projeto

Para o parlamentar, a iniciativa visa valorizar os produtores locais e fomentar o turismo e o agronegócio regional. “A visibilidade conferida por essa titulação pode fortalecer o mercado, impulsionar políticas públicas voltadas ao setor agrícola e estimular a realização de eventos e feiras temáticas, promovendo a comercialização e o consumo do inhame.”

O município de Alfredo Chaves, enfatiza Coronel Weliton, destaca-se no cenário agrícola capixaba pela sua expressiva produção de inhame, sendo um dos principais polos desta cultura no Estado.