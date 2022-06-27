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Leonel Ximenes

Dirigente do PT critica o partido: “Dominado pelo poder político e econômico”

Membro do Diretório Estadual afirma que a direção petista está privilegiando alguns candidatos, diz que a legenda corre risco de não eleger deputado federal e pede "democracia interna"

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 11:48

Públicado em 

27 jun 2022 às 11:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Partido dos Trabalhadores - PT
Militantes do PT: ambiente interno conturbado no ES Crédito: PT/Divulgação
Uma carta distribuída a dirigentes e militantes do PT, na tarde deste domingo (26), e à qual a coluna teve acesso, agitou o ambiente interno do partido. Na mensagem, Eneias Zanelato, membro do Diretório Estadual e presidente do PT em São Mateus, critica a condução do processo eleitoral pela direção partidária.
“A democracia interna do PT capixaba está fragilizada e dominada pelo poder econômico e político de algumas das principais lideranças do partido no Estado”, acusou Zanelato, que já foi vereador do partido em São Mateus.
Na longa carta, o dirigente afirma que a Executiva Estadual do PT não está discutindo politicamente a eleição de 2022 e acusa a cúpula de privilegiar alguns poucos candidatos da legenda.

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“A visão da Executiva Estadual do PT ES é puramente na lógica da metrópole, do interesse de poucas lideranças. Não existe uma construção partidária. Existem construções individuais e de tendências que se chocam porque pensam muito no próprio umbigo e esquecem da construção do conjunto do partido. A única unanimidade é Lula, o resto é cada um por si.”
Zanelato atribui a essa suposta prática o fracasso do PT nas últimas eleições. “Esse individualismo em detrimento do coletivo não é digno de um partido socialista e não nos difere de outros partidos. Não é à toa que diminuímos de tamanho no território capixaba, reduzimos o número de vereadores, prefeitos, deputados…”, enumerou. “Está mais do que provado que esse modus operandi das principais lideranças do PT capixaba é ruim para o partido.”

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O membro do Diretório Estadual vai além, critica as estrelas do PT capixaba e diz que o partido corre o risco de não eleger nenhum deputado federal em outubro.
“Sabemos que não adianta só eleger Lula. Precisamos eleger uma bancada federal forte para dar sustentação ao nosso governo e não deixar Lula nas mãos do Centrão. Mas qual foi a atitude das principais lideranças do PT capixaba? Coser e Iriny, campeões de votos, se lançam como candidatos a deputado estadual, colocando em risco não eleger federal e sem se preocupar com a governabilidade do Lula. É o individualismo imperando novamente”, arremata.
Zanelato, mais adiante, afirma que os candidatos petistas no interior do Estado são prejudicados pela direção partidária no que se refere à distribuição do Fundo Eleitoral. E dá um exemplo citando o caso do único deputado federal da agremiação, Helder Salomão.
“Na última campanha de deputado federal, o companheiro Helder Salomão recebeu quase R$ 1 milhão para fazer sua campanha, enquanto os outros candidatos não passaram de R$ 40 mil para uma campanha de deputado.”
"“Precisamos acabar com essa “política de perpetuação no poder” dessas lideranças individualistas e para isso é preciso restabelecer a democracia interna do PT e fazer uma distribuição justa e democrática do Fundo Eleitoral. Sem essas mudanças vamos ter que ‘embalsamar’ algumas figuras nos mandatos e sepultar as novas lideranças."
Eneias Zanelato - Membro do Diretório Estadual do PT ES e presidente do PT de São Mateus
A distorção, segundo ele, se repetiu na última eleição municipal. Zanelato, sem preocupação em medir as palavras, considerou que o valor destinado à campanha de João Coser, na disputa em Vitória, foi “absurdo”.

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“Nas últimas eleições municipais o PT destinou para o candidato a prefeito de Vitória, João Coser, o valor absurdo de R$ 5,7 milhões, enquanto candidatos petistas a prefeito de cidades como Cachoeiro, Colatina, Linhares e São Mateus receberam em torno de R$ 80 mil para fazer toda a campanha de rádio, TV e material para todos os vereadores”, apontou.
E prosseguiu: “Eles [os dirigentes do PT] sempre justificam que a distribuição do Fundo Eleitoral é decisão do PT Nacional e se calam, e é. Mas nunca contestam. Claro!, eles são os principais beneficiados com esse absurdo. Assim eles seguem arrematando apoiadores pelo interior do Estado e se mantendo no poder.”
Pré-candidato a deputado federal, Zanelato diz à coluna, entretanto, que pode desistir de disputar a eleição, por não aceitar o que está acontecendo internamente no PT capixaba: "Estou inscrito como federal para ajudar na chapa, mas nessas condições não serei candidato".

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A coluna pediu à presidente do PT-ES, Jackeline Rocha, para comentar a carta do dirigente do partido. Ela ficou de dar um retorno. Assim que se manifestar, a coluna será atualizada.

LEIA, NA ÍNTEGRA, A CARTA DO DIRIGENTE DO PT AO PARTIDO

Sobre o PT e as eleições no ES

Realmente a democracia interna do PT capixaba está fragilizada e dominada pelo poder econômico e político de algumas das principais lideranças do partido no Estado. Veja que situação: nós estamos na véspera da Plenária Estadual que decidirá a tática eleitoral e quais serão os candidatos que participarão do processo eleitoral, e até hoje não houve nenhuma discussão política sobre essa questão, nem no Diretório Estadual, nem envolvendo os Diretórios Municipais, muito menos com a base do partido. Só houve eventos de pré-campanha das mesmas figuras de sempre.
 A visão da Executiva Estadual do PT ES é puramente na lógica da metrópole, do interesse de poucas lideranças. Não existe uma construção partidária. Existem construções individuais e de tendências que se chocam porque pensam muito no próprio umbigo e esquecem da construção do conjunto do partido. A única unanimidade é LULA, o resto é cada um por si Esse individualismo em detrimento do coletivo não é digno de um partido socialista e não nos difere de outros partidos.
  Não é à toa que diminuímos de tamanho no território capixaba, reduzimos o número de vereadores, prefeitos, deputados... Está mais do que provado que esse modus operandi das principais lideranças do PT capixaba é ruim para o partido. É inadmissível o PT Estadual lançar uma chapa de deputados estaduais e Federais, sem preceder de um amplo debate com o PT dos municípios, sem conversar com o conjunto do partido em todo o Estado.
Fica claro que não existe interesse da Executiva do PT Estadual de construir novas lideranças pelo interior capixaba. Sabemos que não adianta só eleger LULA. Precisamos eleger uma bancada federal forte para dar sustentação ao nosso governo e não deixar LULA nas mãos do Centrão. Mas qual foi a atitude das principais lideranças do PT Capixaba? Coser e Iriny, campeões de votos, se lançam como candidatos a Deputado Estadual, colocando em risco não eleger Federal e sem se preocupar com a governabilidade do LULA. É o individualismo imperando novamente. 
Eles fazem parte da Executiva Estadual que deveria promover o debate dentro do partido para a construção de uma chapa petista forte, que também leve em consideração o fortalecimento das lideranças petistas do interior capixaba, mas não fazem e já estão em plena campanha eleitoral, com todo o seu poderio político e econômico. Os outros é que se danem!
 Quando o assunto é distribuição do Fundo Eleitoral os candidatos do interior são sufocados sem informação e recursos. Na última campanha de Deputado Federal o companheiro Helder Salomão recebeu quase R$ 1 milhão para fazer sua campanha enquanto os outros candidatos não passaram de R$ 40 mil para uma campanha de Deputado. Nas últimas eleições municipais o PT destinou para o candidato a Prefeito de Vitória, João Coser,  o valor absurdo de R$ 5,7 milhões, enquanto candidatos petistas a Prefeito de cidades como Cachoeiro, Colatina, Linhares e São Mateus receberam em torno de 80 mil para fazer toda a campanha de rádio, tv e material para todos os vereadores.  
Eles sempre justificam que a distribuição do Fundo Eleitoral é decisão do PT Nacional e se calam, e é. Mas nunca contestam. Claro! eles são os principais beneficiados com esse absurdo. Assim eles seguem arrematando apoiadores pelo interior do estado e se mantendo no poder.  
Precisamos acabar com essa “Política de Perpetuação no Poder” dessas lideranças individualistas e para isso é preciso restabelecer a democracia interna do PT e fazer uma distribuição justa e democrática do fundo eleitoral.   Sem essas mudanças vamos ter que embalsamar algumas figuras nos mandatos e sepultar as novas lideranças. 
Eneias Zanelato Carvalho
Membro do Diretório Estadual do PT ES, coordenador do Setorial de Energia e Recursos Minerais do PT ES e presidente do PT São Mateus.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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