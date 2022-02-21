Biógrafo de Lula, Fernando Morais promete apoio a Contarato no ES

O escritor e jornalista Fernando Morais, biógrafo de Lula, prometeu apoiar o pré-candidato do PT ao governo do Estado
, o senador Fabiano Contarato
. “Tem meu apoio integral: faço comício, distribuo santinho em feira livre e fila de ônibus e colo lambe-lambe em poste. Tudo na faixa, claro. 0800”, brincou o escritor, autor de “Lula”, cujo primeiro volume foi lançado no final do ano passado; o segundo está previsto para 2023.
A mensagem de Morais foi feita no perfil de Tarciso Vargas, ex-sindicalista e militante do Partido dos Trabalhadores
, que postou uma foto de Contarato informando que agora é oficial: o senador é pré-candidato do PT a governador do ES.
“Receber o apoio de alguém como o Fernando Morais, de quem sou leitor e admirador, me dá ainda mais entusiasmo e convicção de que nosso projeto é uma alternativa viável para melhorar a vida do povo do Espírito Santo”, disse Contarato.
Em tom de brincadeira, o senador, recém-filiado ao PT, avisou que vai cobrar o apoio ilustre: “E como levo muito a sério promessas, sobretudo em campanhas eleitorais, vou cobrar o trabalho voluntário de distribuição dos santinhos, viu?”
Contarato será o candidato definitivo do PT ao Palácio Anchieta se o partido não chegar a um acordo com o PSB, em âmbito nacional, para a formação de uma federação ou até mesmo de uma aliança eleitoral para outubro.
Nos bastidores, Renato Casagrande
(PSB) é apontado como um dos grandes obstáculos à formação do acordo com o Partido dos Trabalhadores. Por sinal, o governador irritou petistas, da direção nacional e do ES, ao receber na residência oficial o ex-juiz Sergio Moro, pré-candidato do Podemos à Presidência e detestado por 10 entre 10 petistas por ter mandado prender Lula.