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Leonel Ximenes

Biógrafo de Lula, Fernando Morais promete apoio a Contarato no ES

"Tem meu apoio integral", afirmou o escritor e jornalista sobre o pré-candidato do PT ao governo do ES

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 02:10

Públicado em 

21 fev 2022 às 02:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fernando Morais com o livro
Fernando Morais com o livro "Lula", biografia do ex-presidente da República Crédito: Divulgação
O escritor e jornalista Fernando Morais, biógrafo de Lula, prometeu apoiar o pré-candidato do PT ao governo do Estado, o senador Fabiano Contarato. “Tem meu apoio integral: faço comício, distribuo santinho em feira livre e fila de ônibus e colo lambe-lambe em poste. Tudo na faixa, claro. 0800”, brincou o escritor, autor de “Lula”, cujo primeiro volume foi lançado no final do ano passado; o segundo está previsto para 2023.
A mensagem de Morais foi feita no perfil de Tarciso Vargas, ex-sindicalista e militante do Partido dos Trabalhadores, que postou uma foto de Contarato informando que agora é oficial: o senador é pré-candidato do PT a governador do ES.
“Receber o apoio de alguém como o Fernando Morais, de quem sou leitor e admirador, me dá ainda mais entusiasmo e convicção de que nosso projeto é uma alternativa viável para melhorar a vida do povo do Espírito Santo”, disse Contarato.
Em tom de brincadeira, o senador, recém-filiado ao PT, avisou que vai cobrar o apoio ilustre: “E como levo muito a sério promessas, sobretudo em campanhas eleitorais, vou cobrar o trabalho voluntário de distribuição dos santinhos, viu?”
A postagem de Morais em apoio à pré-candidatura de Contarato ao governo do ES
A postagem de Morais em apoio à pré-candidatura de Contarato ao governo do ES Crédito: Reprodução do Facebook
Contarato será o candidato definitivo do PT ao Palácio Anchieta se o partido não chegar a um acordo com o PSB, em âmbito nacional, para a formação de uma federação ou até mesmo de uma aliança eleitoral para outubro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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