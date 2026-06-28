AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Coluna Leonel Ximenes

Diocese no ES vem a público explicar por que mudou data da festa do padroeiro

Antecipação da data provocou polêmicas e dúvidas

Publicado em 28 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

28 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Procissão de São Pedro em Cachoeiro
Procissão de São Pedro em Cachoeiro Diocese de Cachoeiro

A mudança da data da festa de São Pedro, padroeiro de Cachoeiro de Itapemirim e da Diocese de Cachoeiro, do dia 29 para o dia 28 de junho, foi motivada pelo jogo da seleção brasileira contra o Japão, pela Copa do Mundo 2026. Mas a antecipação causou controvérsias, obrigando a diocese a emitir um esclarecimento público sobre a mudança.


Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link


“A mudança da tradicional celebração do dia 29 para o domingo mais próximo tem gerado dúvidas entre parte dos católicos, levando a Diocese a reforçar os esclarecimentos sobre a decisão, que segue uma orientação da própria Igreja Católica”, admitiu a Igreja.


Segundo o vigário episcopal para a Ação Pastoral da diocese, padre João Batista Maroni, a antecipação da solenidade não representa uma alteração da tradição, mas uma possibilidade prevista pela legislação litúrgica da Igreja Católica para favorecer a participação do povo de Deus.


“Alguns católicos ainda não entendem isso. O dia 29 de junho continua sendo, na tradição da Igreja, o dia de São Pedro. Mas a própria Igreja, por meio da Santa Sé, concede que essa solenidade seja celebrada no domingo mais próximo. Neste ano, esse domingo corresponde ao dia 28. Não existe nenhuma novidade litúrgica nisso”, afirma o padre.

Veja Também 

Fiéis acompanham a procissão de São Pedro em Cachoeiro

Igreja muda data da festa do padroeiro por causa do jogo do Brasil

O pastor batista e teólogo Kenner Terr explica a relação homem-animal na Bíblia

Pastor renuncia ao comando de igreja em SP e volta para o ES

A diocese reconheceu que a antecipação da data suscitou muitas interpretações nas últimas semanas. Muita gente, inclusive, atribuiu a mudança a “ fatores externos”, o que é refutado pelo vigário episcopal.


“Essa decisão não é tomada de forma improvisada. Existe toda uma legislação litúrgica, pessoas responsáveis e um profundo respeito pela tradição da Igreja”, destacou o padre João Batista Maroni.


O padre explicou também que São Pedro ocupa um lugar único dentro do calendário litúrgico, razão pela qual sua solenidade recebe um tratamento diferenciado em relação à maioria dos santos.


“Nem todos os santos têm essa possibilidade. Santo Antônio permaneceu na sua data. São João Batista também. Com São Pedro é diferente porque estamos falando daquele a quem Cristo confiou a condução da Igreja, do primeiro papa. A Igreja faz questão de garantir que essa celebração seja vivida por toda a comunidade.”

Veja Também 

Parmegiana do Pecorino de Vila Velha

Famoso pela parmegiana, restaurante fecha após quatro anos em Vila Velha

Queijo minas produzido pelo Laticínio Institucional

Construído há décadas, laticínio retoma atividades e volta a produzir no ES

Além do aspecto litúrgico, existe também uma dimensão pastoral, ressalta o vigário episcopal. De acordo com ele, apenas Cachoeiro de Itapemirim - e municípios cujo padroeiro também é São Pedro - possuem feriado em 29 de junho. Nas demais cidades da diocese, o dia é útil, o que dificultaria a participação dos fiéis quando a celebração ocorre durante a semana.


“A celebração em um domingo permite que toda a Diocese esteja reunida. É justamente essa unidade que queremos preservar”, afirmou o padre.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Volkswagen anuncia que vai testar ônibus elétrico em Vitória

Morre no ES, aos 92 anos, o homem que fez da paixão pela Itália sua razão de viver

Linha de ônibus entre o ES e Minas Gerais será encerrada

De irmão para irmão: uma passagem de comando histórica na PM do ES

Município capixaba dos 40 graus tem onda de frio de até 4 graus

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Festa Junina Igreja Católica feriado Seleção brasileira Copa do Mundo Japão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jovem é preso com R$ 33 mil, pistola e drogas em São Mateus
Jovem é preso com R$ 33 mil, pistola e drogas em São Mateus
Imagem BBC Brasil
Como a infertilidade masculina ainda não recebe a atenção necessária
Imagem de destaque
O que está por trás da onda de calor na Europa associada a 1.300 mortes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados