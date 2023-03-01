Confusão na apuração: escolas de samba no ES podem ser punidas

A Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (Lieses) convocou uma assembleia geral extraordinária para discutir possíveis punições a três agremiações envolvidas em confusões durante a apuração do desfile no Sambão do Povo
. A reunião será realizada na próxima segunda-feira (6), às 19h, na sede da Liga, em Vitória.
Também será analisada a ação de alguns diretores do Império de Fátima, que são acusados de tentar quebrar o troféu de campeão da Pega no Samba
, o que gerou grande confusão durante a apuração no Sambão do Povo.
O terceiro caso a ser apreciado é a atitude de diretores da Imperatriz do Forte
, que são acusados de jogar pedras de gelo na mesa de apuração enquanto ocorria a divulgação das notas.
A punição prevista pelo estatuto da Lieses para esses casos de indisciplina vai de multa às escolas de samba ao afastamento por tempo determinado dos diretores envolvidos na confusão no Sambão.
“Eu particularmente defendo a punição. Nunca aconteceu isso no carnaval capixaba, esse comportamento não vale a pena”, afirma Sandro Rosa, presidente da Lieses, que faz a ressalva que só votará em caso de empate entre os demais votantes.
A Lieses organiza o carnaval das sete escolas de samba do Grupo A (de acesso), as que desfilam na sexta-feira: Imperatriz do Forte, Império de Fátima, Pega no Samba, Independentes de São Torquato, Chega Mais, Mocidade da Praia e Unidos de Barreiros.