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Leonel Ximenes

Confusão na apuração: escolas de samba no ES podem ser punidas

Sanções previstas vão de multa a afastamento de diretores de agremiações envolvidos em atos de indisciplina

Públicado em 

01 mar 2023 às 02:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Troféu de vice do Grupo A é jogado no chão
Troféu da Independentes de São Torquato, vice-campeã do Grupo A, foi jogado no chão e destruído Crédito: Fernando Madeira
A Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (Lieses) convocou uma assembleia geral extraordinária para discutir possíveis punições a três agremiações envolvidas em confusões durante a apuração do desfile no Sambão do Povo. A reunião será realizada na próxima segunda-feira (6), às 19h, na sede da Liga, em Vitória.
A diretoria da entidade e os sete presidentes que formam a Lieses vão se debruçar sobre o comportamento da Independentes de São Torquato, cujo presidente jogou no chão e quebrou o troféu de vice-campeão do Grupo de Acesso.

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Também será analisada a ação de alguns diretores do Império de Fátima, que são acusados de tentar quebrar o troféu de campeão da Pega no Samba, o que gerou grande confusão durante a apuração no Sambão do Povo.
O terceiro caso a ser apreciado é a atitude de diretores da Imperatriz do Forte, que são acusados de jogar pedras de gelo na mesa de apuração enquanto ocorria a divulgação das notas.
A punição prevista pelo estatuto da Lieses para esses casos de indisciplina vai de multa às escolas de samba ao afastamento por tempo determinado dos diretores envolvidos na confusão no Sambão.

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“Eu particularmente defendo a punição. Nunca aconteceu isso no carnaval capixaba, esse comportamento não vale a pena”, afirma Sandro Rosa, presidente da Lieses, que faz a ressalva que só votará em caso de empate entre os demais votantes.
A Lieses organiza o carnaval das sete escolas de samba do Grupo A (de acesso), as que desfilam na sexta-feira: Imperatriz do Forte, Império de Fátima, Pega no Samba, Independentes de São Torquato, Chega Mais, Mocidade da Praia e Unidos de Barreiros.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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