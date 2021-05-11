Cidade do ES reduz de 928 para 98 os casos ativos de Covid

Essa marca foi alcançada após os meses de março e abril apresentarem um quadro trágico na cidade de 45 mil habitantes. Os números de maio são ainda mais significativos. Há exatos 30 dias, o município convivia com índices assustadores
: dobrou, em 40 dias, de 70 para 140 o número de mortos. Isto depois de ver o número de óbitos crescer de 43 em todo o período anterior para 70 em março.
Quando explodiram os casos no início de março, o Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho foi adaptado, por orientação da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), para referência em tratamento de Covid, mas o quadro era dramático: chegou a abrigar 67 pacientes internados, sendo 10 intubados na UTI e outros 11 na mesma condição na enfermaria. O resultado não poderia ser diferente: em um só dia chegaram a morrer oito pessoas, gerando fila de carros funerários no hospital.
Imediatamente, a administração municipal decretou estado de emergência e calamidade na Saúde, fechou lojas e indústrias e decretou toque de recolher das 20h às 6h. Em outra frente, a prefeitura assumiu a gestão de um prédio de 1.500 metros quadrados, que estava fechado há quatro anos, e o transformou, em sete dias, em centro de atendimento a pacientes de Covid
, com 50 leitos hospitalares para a atenção inicial.
Ao mesmo tempo, iniciou testagem massiva, com equipes visitando os distritos para fazer um cinturão sanitário, enquanto o cronograma de vacinação seguia a programação das autoridades estaduais e federais. Foi criado também um centro de apoio alimentar para fornecer cerca de 800 refeições diárias à população em situação de vulnerabilidade.
A parte mais criativa, porém, ficou por conta do incentivo ao uso de máscaras de proteção. O prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD) determinou a realização de uma campanha para sortear cestas básicas, leitoa assad
a, cabrito e até uma vaca com bezerro entre as pessoas que estavam usando máscara.
Pelo Painel Covid-19 da Sesa
, Barra de São Francisco registrou até agora 180 óbitos por Covid. A cidade do Noroeste do Estado, desde o início da pandemia, contabilizou 4.354 casos da doença.