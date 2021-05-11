Cidade do ES reduz de 928 para 98 os casos ativos de Covid

Quando explodiram os casos no início de março, o Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho foi adaptado, por orientação da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), para referência em tratamento de Covid, mas o quadro era dramático: chegou a abrigar 67 pacientes internados, sendo 10 intubados na UTI e outros 11 na mesma condição na enfermaria. O resultado não poderia ser diferente: em um só dia chegaram a morrer oito pessoas, gerando fila de carros funerários no hospital.