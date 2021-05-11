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Leonel Ximenes

Cidade do ES reduz de 928 para 98 os casos ativos de Covid

No mês passado, os índices eram assustadores: na cidade, dobrou, em 40 dias, de 70 para 140 o número de mortos pela doença

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 19:19

Públicado em 

11 mai 2021 às 19:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pessoas com máscara de proteção na área comercial de Barra de São Francisco
Pessoas com máscara de proteção na área comercial de Barra de São Francisco Crédito: Gilberto Gil/PMBSF
Um dos epicentros da variante inglesa do coronavírus no Espírito Santo, Barra de São Francisco conseguiu o que parecia impossível: em apenas 33 dias, conseguiu reduzir de 928 para 98 os casos ativos de Covid-19.
Essa marca foi alcançada após os meses de março e abril apresentarem um quadro trágico na cidade de 45 mil habitantes. Os números de maio são ainda mais significativos. Há exatos 30 dias, o município convivia com índices assustadores: dobrou, em 40 dias, de 70 para 140 o número de mortos. Isto depois de ver o número de óbitos crescer de 43 em todo o período anterior para 70 em março.
Quando explodiram os casos no início de março, o Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho foi adaptado, por orientação da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), para referência em tratamento de Covid, mas o quadro era dramático: chegou a abrigar 67 pacientes internados, sendo 10 intubados na UTI e outros 11 na mesma condição na enfermaria. O resultado não poderia ser diferente: em um só dia chegaram a morrer oito pessoas, gerando fila de carros funerários no hospital.
Imediatamente, a administração municipal decretou estado de emergência e calamidade na Saúde, fechou lojas e indústrias e decretou toque de recolher das 20h às 6h. Em outra frente, a prefeitura assumiu a gestão de um prédio de 1.500 metros quadrados, que estava fechado há quatro anos, e o transformou, em sete dias, em centro de atendimento a pacientes de Covid, com 50 leitos hospitalares para a atenção inicial.
Ao mesmo tempo, iniciou testagem massiva, com equipes visitando os distritos para fazer um cinturão sanitário, enquanto o cronograma de vacinação seguia a programação das autoridades estaduais e federais. Foi criado também um centro de apoio alimentar para fornecer cerca de 800 refeições diárias à população em situação de vulnerabilidade.

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A parte mais criativa, porém, ficou por conta do incentivo ao uso de máscaras de proteção. O prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD) determinou a realização de uma campanha para sortear cestas básicas, leitoa assada, cabrito e até uma vaca com bezerro entre as pessoas que estavam usando máscara.
Pelo Painel Covid-19 da Sesa, Barra de São Francisco registrou até agora 180 óbitos por Covid. A cidade do Noroeste do Estado, desde o início da pandemia, contabilizou 4.354 casos da doença.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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