Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Jovem italiana recebe seis doses de vacina contra Covid-19 por engano
Uma ampola inteira

Jovem italiana recebe seis doses de vacina contra Covid-19 por engano

A mulher, de 23 anos, trabalha como residente de psicologia clínica e, como profissional de saúde, foi vacinada dentro das categorias prioritárias

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 16:08

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 mai 2021 às 16:08
O imunizante da Pfizer já recebeu a aprovação definitiva da Anvisa
O imunizante da Pfizer já recebeu a aprovação definitiva da Anvisa Crédito: Divulgação
Uma jovem italiana da comuna de Massa, no norte do país, recebeu seis doses de vacina contra o coronavírus por engano, razão pela qual teve de passar um dia sob observação no hospital, embora já tenha recebido alta e passe bem.
A mulher, de 23 anos, trabalha como residente de psicologia clínica e, como profissional de saúde, foi vacinada dentro das categorias prioritárias, segundo confirmaram as autoridades de saúde locais em uma entrevista coletiva online na segunda-feira, 10.
Segundo as autoridades, a jovem foi injetada com uma ampola inteira de vacina Sars-Cov-2 da Pfizer/BioNTech, que contém seis doses.
Ao se dar conta do erro, as enfermeiras responsáveis explicaram o que aconteceu à jovem, que seguiu então para o departamento de emergência em Massa, onde esteve sob observação durante 24 horas até ser liberada hoje.
Embora não tenham sido registrados efeitos colaterais, os médicos continuarão a monitorar seu progresso para avaliar os efeitos no seu sistema imunitário depois de receber uma dose excessiva da vacina.
Essa overdose já foi comunicada à Agência Italiana de Medicamentos (AIFA) e as autoridades sanitárias regionais abriram uma investigação para esclarecer o incidente.
Segundo a agência italiana, os testes sobre os efeitos de uma possível overdose da vacina da Pfizer/BioNTech se limitaram à aplicação de quatro doses. Isso significa que este caso de seis doses e seus potenciais efeitos colaterais ainda são desconhecidos na literatura médica. (Com agências internacionais)

Veja Também

Prefeito diz que Nova York pode vacinar turistas contra a Covid-19

O que dizem médicos do ES sobre a suspensão da Astrazeneca para grávidas

Governo do ES suspende vacinação para grávidas com a Astrazeneca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

itália Vacina Covid-19 Mundo Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BR 101 em Anchieta terá interdição total nesta segunda-feira (27)
Mulher fazendo prancha isométrica
Calistenia: 5 exercícios para fazer em casa e definir o corpo
Árbitro de Vídeo
Sugestão para VAR identificar “jogador canastrão”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados