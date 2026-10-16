Cidade do ES libera ambulantes no feriado sem cobrar taxas

Os vendedores ambulantes que vão trabalhar no Dia de Finados, em 2 de novembro, poderão comercializar produtos relacionados à data em Linhares, sem precisar de autorização prévia ou pagar taxas.





A medida, segundo a prefeitura, tem como objetivo facilitar a atuação dos trabalhadores durante o período que tradicionalmente movimenta o comércio nas proximidades dos cemitérios.





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Ao todo, serão disponibilizados 40 pontos de venda, distribuídos em três cemitérios do município. No Cemitério Santo Antônio, no bairro Planalto, serão 15 vagas. Já no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, no Centro, estarão disponíveis cinco pontos. O Cemitério São José, no bairro Interlagos, concentrará o maior número, com 20 vagas.