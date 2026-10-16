Cidade do ES libera ambulantes no feriado sem cobrar taxas

Os vendedores ambulantes que vão trabalhar no Dia de Finados, em 2 de novembro, poderão comercializar produtos relacionados à data em Linhares, sem precisar de autorização prévia ou pagar taxas.
A medida, segundo a prefeitura, tem como objetivo facilitar a atuação dos trabalhadores durante o período que tradicionalmente movimenta o comércio nas proximidades dos cemitérios.
Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link
Ao todo, serão disponibilizados 40 pontos de venda, distribuídos em três cemitérios do município. No Cemitério Santo Antônio, no bairro Planalto, serão 15 vagas. Já no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, no Centro, estarão disponíveis cinco pontos. O Cemitério São José, no bairro Interlagos, concentrará o maior número, com 20 vagas.
Entre os produtos permitidos estão flores naturais e artificiais, com ou sem vasos, vasos artesanais ou industrializados, velas, água mineral, água de coco e refrigerantes.
Apesar da liberação, há restrições. Não será permitida a comercialização de alimentos nas imediações dos cemitérios, incluindo churrasquinhos, cachorro-quente, lanches e frutas. A venda de bebidas alcoólicas também está proibida.
Os ambulantes flagrados trabalhando em desacordo com as normas ou comercializando produtos proibidos estarão sujeitos à apreensão das mercadorias e à aplicação de multas que variam de R$ 333 a R$ 1.665, conforme a legislação municipal.
LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES