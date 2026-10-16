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Leonel Ximenes

Cidade do ES libera ambulantes no feriado sem cobrar taxas

Serão disponibilizados 40 pontos de venda de produtos relacionados ao Dia de Finados

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 14:00

Públicado em 

16 out 2026 às 14:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Flores sendo vendidas em frente ao Cemitério São José, no bairro Interlagos, em Linhares
Flores sendo vendidas em frente ao Cemitério São José, no bairro Interlagos, em Linhares Felipe Reis

Os vendedores ambulantes que vão trabalhar no Dia de Finados, em 2 de novembro, poderão comercializar produtos relacionados à data em Linhares, sem precisar de autorização prévia ou pagar taxas. 


A medida, segundo a prefeitura, tem como objetivo facilitar a atuação dos trabalhadores durante o período que tradicionalmente movimenta o comércio nas proximidades dos cemitérios.


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Ao todo, serão disponibilizados 40 pontos de venda, distribuídos em três cemitérios do município. No Cemitério Santo Antônio, no bairro Planalto, serão 15 vagas. Já no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, no Centro, estarão disponíveis cinco pontos. O Cemitério São José, no bairro Interlagos, concentrará o maior número, com 20 vagas.

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Entre os produtos permitidos estão flores naturais e artificiais, com ou sem vasos, vasos artesanais ou industrializados, velas, água mineral, água de coco e refrigerantes.


Apesar da liberação, há restrições. Não será permitida a comercialização de alimentos nas imediações dos cemitérios, incluindo churrasquinhos, cachorro-quente, lanches e frutas. A venda de bebidas alcoólicas também está proibida.


Os ambulantes flagrados trabalhando em desacordo com as normas ou comercializando produtos proibidos estarão sujeitos à apreensão das mercadorias e à aplicação de multas que variam de R$ 333 a R$ 1.665, conforme a legislação municipal.


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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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