Amor para a vida toda? 5 signos que se destacam pela fidelidade nos relacionamentos

Para esse signo, a intimidade vai muito além da atração física. Existe uma necessidade de estabelecer confiança, cumplicidade e conexão emocional verdadeira. Quando um escorpiano decide se entregar a uma relação, pode demonstrar grande comprometimento e disposição para enfrentar desafios ao lado do parceiro. Entretanto, justamente por valorizar tanto a segurança, Escorpião pode ter dificuldade para lidar com mentiras, segredos e situações que despertem dúvida.