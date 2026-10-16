PF e PGR mapeiam suposta rede de exploração sexual vinculada a Vorcaro

"O ministro Kassio Nunes Marques nunca votou a favor de Daniel Vorcaro (inclusive deu voto pela manutenção da prisão), nunca trocou mensagens com ele e nem pediu nada ao banqueiro. O ministro também nunca autorizou ninguém a falar em nome dele e não pode se responsabilizar por conversas ou ações de terceiros", diz um trecho da nota. .