Dia Mundial do Pão: veja quais são os tipos mais consumidos no Brasil

Você sabia que o pão tem uma data especial? O Dia Mundial do Pão é celebrado em 16 de outubro. O alimento costuma estar presente no café da manhã e no lanche da tarde, seja quentinho, com manteiga ou acompanhado de um cafezinho, reunindo família e amigos em volta da mesa.





A data é internacional e representa uma oportunidade de reconhecer o papel do alimento na rotina e na memória afetiva das pessoas.





Além do valor cultural, o pão é fonte de carboidratos, nutrientes que fornecem energia para as atividades do dia a dia. As versões integrais e enriquecidas com grãos e fibras costumam aumentar a saciedade e contribuir para o bom funcionamento intestinal.





Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), o consumo por pessoa no Brasil chega a cerca de 30 kg por ano. A chef executiva da Empório Joaquim, Patrícia Santos Neves, destaca que as variedades são inúmeras e mudam conforme a cultura, os ingredientes locais e as tradições de cada país.