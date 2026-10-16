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Dia Mundial do Pão: veja quais são os tipos mais consumidos no Brasil

Alimento presente na rotina e na memória afetiva, o pão é consumido em diferentes versões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 15:42

Dia Mundial do Pão
Dia Mundial do Pão Olivier Schochlin e Coala

Você sabia que o pão tem uma data especial? O Dia Mundial do Pão é celebrado em 16 de outubro. O alimento costuma estar presente no café da manhã e no lanche da tarde, seja quentinho, com manteiga ou acompanhado de um cafezinho, reunindo família e amigos em volta da mesa.


A data é internacional e representa uma oportunidade de reconhecer o papel do alimento na rotina e na memória afetiva das pessoas.


Além do valor cultural, o pão é fonte de carboidratos, nutrientes que fornecem energia para as atividades do dia a dia. As versões integrais e enriquecidas com grãos e fibras costumam aumentar a saciedade e contribuir para o bom funcionamento intestinal.


Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), o consumo por pessoa no Brasil chega a cerca de 30 kg por ano. A chef executiva da Empório Joaquim, Patrícia Santos Neves, destaca que as variedades são inúmeras e mudam conforme a cultura, os ingredientes locais e as tradições de cada país.

O pão é fonte de energia e vitaminas do complexo B, e algumas versões oferecem mais fibras, contribuindo para a saciedade e o funcionamento do organismo (Imagem: New Africa | Shutterstock)
O pão é fonte de energia e vitaminas do complexo B, e algumas versões oferecem mais fibras, contribuindo para a saciedade e o funcionamento do organismo Imagem: New Africa | Shutterstock

“Cada cultura traz sua assinatura: grãos, fermentações, formatos e recheios diferentes. Um produto de qualidade começa por ingredientes bem selecionados, fermentação no tempo certo e um cuidado que se percebe no aroma, na textura e no sabor. É essa diversidade que mantém o pão sempre presente e surpreendente na mesa”, destaca Patrícia Santos Neves.


De acordo com o Instituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria (ITPC), o pão francês lidera o consumo no Brasil, com 34,39% do total. Em seguida, aparecem os pães macios artesanais (18,14%), os pães com queijo (7,05%), os pães crocantes (3,35%) e os croissants e folhados (0,99%).


“Celebrar o Dia do Pão é celebrar encontros, histórias e o trabalho de quem acorda cedo para levar frescor e carinho à mesa. O pão une gerações e continua sendo uma escolha presente na vida dos brasileiros”, conclui Patrícia.

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