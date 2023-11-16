Bandidos usam o nome dos cartórios de protesto para dar golpe no ES

O golpista se passa por um profissional de algum cartório e diz que há um protesto no CPF ou CNPJ da pessoa Crédito: Freepik

No Espírito Santo há um novo golpe na praça. Estelionatários fazem contato via WhatsApp , se passam por representantes dos cartórios de protesto e acabam fazendo vítimas.

Funciona assim: o golpista se passa por um profissional de algum cartório e diz que há um protesto no CPF ou CNPJ da pessoa. Para tentar resolver a pendência, a vítima questiona o que deve ser feito e é nesta hora que o golpe é efetuado. O estelionatário envia uma chave pix para que o suposto débito seja quitado.

A surpresa com a cobrança e a desatenção em meio aos afazeres do dia a dia aumentam as chances de pessoas caírem neste tipo de golpe.

“As pessoas têm entrado em contato com os cartórios buscando conferir a veracidade da cobrança, e temos percebido um alto número de tentativas de golpe via WhatsApp utilizando o protesto de títulos. É importante que as pessoas fiquem alertas e não façam pagamentos sem ter a certeza que é verdadeira”, alerta Rogério Lugon Valladão, presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Espírito Santo.

NOVO SERVIÇO CONTRA OS GOLPES

Para ajudar as pessoas a não serem enganadas, os cartórios de protesto agora contam com um novo serviço, o Avise-me. “Através dele, a pessoa cadastrada recebe alertas via SMS ou e-mail assim que uma dívida for lançada em seu CPF ou CNPJ. Desta forma, a situação pode ser regularizada antes do protesto ser efetivado e ajuda a evitar golpes, porque se houver alguma cobrança em que a pessoa não foi alertada pelo "Avise-me", a chance de ser golpe é grande”, explica Valladão.

Com o "Avise-me" a pessoa pode se proteger deste tipo de fraude, desconsiderando qualquer aviso de protesto que não tenha sido feito por SMS ou e-mail. Quando o CPF ou CNPJ é de fato realizado, o devedor é intimado por um tabelião de protesto pessoalmente ou por edital público. O cadastro pode ser realizado pelo site www.pesquisaprotesto.com.br

Além do Avise-me, outra forma de evitar prejuízos é entrar em contato com o cartório para consultar a veracidade de uma cobrança de protesto antes de realizar qualquer pagamento. A pessoa não deve entrar em contato com o telefone ou e-mail informado, uma vez que eles podem fazer parte do golpe.

Os cartórios também oferecem gratuitamente a consulta do CPF ou CNPJ através do site www.pesquisaprotesto.com.br . Através dele é possível conferir se realmente há ou não algum título protestado no CPF ou CNPJ.

Algumas medidas simples podem evitar que a pessoa caia em golpes. Mas, se perceber que não conseguiu evitar, a pessoa deve imediatamente procurar a delegacia para fazer um boletim de ocorrência.