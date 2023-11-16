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Leonel Ximenes

Bandidos usam o nome dos cartórios de protesto para dar golpe no ES

Conheça as ferramentas e os procedimentos que evitam a ação dos estelionatários

Públicado em 

16 nov 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Cibercrime e sextorsão: criminosos aplicam golpe e pedem dinheiro por suposto vazamento de fotos íntimas; saiba como reconhecer o golpe e veja dicas de como proceder
O golpista se passa por um profissional de algum cartório e diz que há um protesto no CPF ou CNPJ da pessoa Crédito: Freepik
No Espírito Santo há um novo golpe na praça. Estelionatários fazem contato via WhatsApp, se passam por representantes dos cartórios de protesto e acabam fazendo vítimas.
Funciona assim: o golpista se passa por um profissional de algum cartório e diz que há um protesto no CPF ou CNPJ da pessoa. Para tentar resolver a pendência, a vítima questiona o que deve ser feito e é nesta hora que o golpe é efetuado. O estelionatário envia uma chave pix para que o suposto débito seja quitado.
A surpresa com a cobrança e a desatenção em meio aos afazeres do dia a dia aumentam as chances de pessoas caírem neste tipo de golpe.

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“As pessoas têm entrado em contato com os cartórios buscando conferir a veracidade da cobrança, e temos percebido um alto número de tentativas de golpe via WhatsApp utilizando o protesto de títulos. É importante que as pessoas fiquem alertas e não façam pagamentos sem ter a certeza que é verdadeira”, alerta Rogério Lugon Valladão, presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Espírito Santo.

NOVO SERVIÇO CONTRA OS GOLPES

Para ajudar as pessoas a não serem enganadas, os cartórios de protesto agora contam com um novo serviço, o Avise-me. “Através dele, a pessoa cadastrada recebe alertas via SMS ou e-mail assim que uma dívida for lançada em seu CPF ou CNPJ. Desta forma, a situação pode ser regularizada antes do protesto ser efetivado e ajuda a evitar golpes, porque se houver alguma cobrança em que a pessoa não foi alertada pelo "Avise-me", a chance de ser golpe é grande”, explica Valladão.
Com o "Avise-me" a pessoa pode se proteger deste tipo de fraude, desconsiderando qualquer aviso de protesto que não tenha sido feito por SMS ou e-mail. Quando o CPF ou CNPJ é de fato realizado, o devedor é intimado por um tabelião de protesto pessoalmente ou por edital público. O cadastro pode ser realizado pelo site www.pesquisaprotesto.com.br.
Além do Avise-me, outra forma de evitar prejuízos é entrar em contato com o cartório para consultar a veracidade de uma cobrança de protesto antes de realizar qualquer pagamento. A pessoa não deve entrar em contato com o telefone ou e-mail informado, uma vez que eles podem fazer parte do golpe.
Os cartórios também oferecem gratuitamente a consulta do CPF ou CNPJ através do site www.pesquisaprotesto.com.br. Através dele é possível conferir se realmente há ou não algum título protestado no CPF ou CNPJ.
Algumas medidas simples podem evitar que a pessoa caia em golpes. Mas, se perceber que não conseguiu evitar, a pessoa deve imediatamente procurar a delegacia para fazer um boletim de ocorrência.
O IEPTB-ES (Instituto de Estudos e Protestos de Títulos do Brasil - Seção Espírito Santo) conta com um site que oferece diversos serviços para a população, incluindo a relação de cartórios no Espírito Santo que podem ser consultados em caso de dúvidas, o www.protestogratuito-es.com.br.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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