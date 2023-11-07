Golpe da chamada de vídeo? Capixabas recebem ligações de Paquistão e Etiópia

(entenda no vídeo acima). Você tem recebido ligações no WhatsApp de números desconhecidos? Alguns capixabas vêm relatando essa situação nos últimos dias, o que acende um alerta, já que criminosos têm usado esse recurso para aplicar o "golpe da chamada de vídeo"

Um morador de Vila Velha , de 46 anos, disse que ouviu falar do golpe na última semana. "Começou esse burburinho e até minha mãe tinha me alertado. De repente eu vi uma ligação de vídeo tocando e lembrei do golpe, então recusei a chamada e bloqueei. Logo em seguida o mesmo número me ligou sem ser pelo WhatsApp, então bloqueei novamente. Tenho um primo também que atendeu e colocou o dedo na câmera, mas aí a pessoa desligou. O prefixo de quem me ligou era da Etiópia", contou.

No golpe em questão, o usuário do WhatsApp recebe a ligação de um número desconhecido. Ao atender, a pessoa pode se deparar com uma imagem pornográfica ou, até mesmo, que envolva pedofilia. Uma captura da tela é feita no momento que a vítima atende, aparecendo o rosto dela.

Após isso, os criminosos mandam mensagens com a captura da tela na qual mostra o rosto da vítima, fazendo ameaças e pedindo dinheiro para que o registro não seja divulgado em redes sociais ou enviado a familiares.



Um morador de Viana , de 26 anos, relatou que participa de um grupo no WhatsApp em que muitos capixabas reclamaram sobre ligações de números desconhecidos. Ele também recebeu uma, na segunda-feira (6). "Eu tinha visto a reportagem, então quando recebi a chamada do número de fora do país levei um susto e por impulso já tampei a câmera. Mas não cheguei a atender a chamada, que era de um número do Paquistão. Depois pesquisei uma configuração do próprio WhatsApp e agora ele recusa automaticamente chamadas de desconhecidos."

Mais países

Nesta quarta-feira (8), quando a reportagem foi veiculada na CBN Vitória, vários ouvintes enviaram mensagens falando sobre as chamadas de números desconhecidos. As ligações vieram de: República Democrática do Congo, Indonésia, Afeganistão, Togo, Síria, México e África do Sul.

Os golpistas são estrangeiros?

Para o professor universitário e especialista em Segurança da Informação Otávio Lube, existem duas hipóteses para os golpistas utilizarem números de outros países.

"Hoje em dia é muito simples você cadastrar um número no WhatsApp ou até mesmo adquirir outros chips internacionalmente e cadastrar esse número no aplicativo. Dessa forma, é mais difícil da pessoa ser rastreada; isso porque, no Brasil, todo chip de telefonia móvel é registrado pela Anatel, então você consegue saber qual aparelho está com esse número. Agora, se você usa um chip de outro país, aí não há controle", explicou.

Outra hipótese é que sejam de fato quadrilhas internacionais que se aproveitam de vazamento de dados para ter acesso aos números das vítimas.

Prejuízo de até R$ 5 mil

Segundo Lube, quatro pessoas aqui do Espírito Santo já relataram a ele que caíram no golpe, com prejuízos de R$ 1 mil a R$ 5 mil. Duas delas pagaram os golpistas com Pix e as outras duas com Bitcoin (moeda virtual).

Como não cair

Lube orientou que o primeiro passo para evitar o golpe é saber diferenciar uma chamada de vídeo de uma ligação comum, apenas de voz. “Muitas pessoas acabam achando que a ligação que está chegando é uma ligação normal de telefone e atendem. A pessoa cai no golpe quando atende uma chamada de vídeo — sendo que, normalmente, está escrito na tela que é uma chamada de vídeo— e a vítima acaba mostrando o rosto dela e permitindo o golpe", explicou, em entrevista à TV Gazeta.

Outra dica é silenciar as ligações de desconhecidos nas configurações do aplicativo. O WhatsApp, por exemplo, implementou recentemente a opção.

COMO CONFIGURAR

O recurso pode ser ativado pelo menu “Privacidade” do aplicativo, localizado na aba “Configurações”

Em seguida, clique em "Chamadas"



Marque a opção "Silenciar números desconhecidos"

Como silenciar ligações desconhecidas no WhatsApp Crédito: Montagem A Gazeta

Caí no golpe. E agora?

Segundo o especialista, se o usuário caiu no golpe deve imediatamente registrar um boletim de ocorrência na delegacia. "Comece a se atentar a novos golpes que aparecem todos os dias, e depois denuncie na delegacia de crimes cibernéticos para, principalmente, se respaldar de qualquer situação de chantagem", explicou Lube.

O que diz a Polícia Civil