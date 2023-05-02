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Leonel Ximenes

É golpe! Os bairros com mais registros de estelionato e fraude no ES

Nos três primeiros meses do ano houve uma média de 106 delitos, por dia, no Espírito Santo

Públicado em 

02 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Golpes financeiros, pirâmide, estelionato, dinheiro
A Grande Vitória lidera a estatística de denúncias de golpes no ES Crédito: Andrzej Rostek / Getty Images/iStockpho
Golpes e casos de estelionato e de fraude estão em alta no Estado. Prova disso é o quantitativo registrado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), no período de janeiro a março: 9.505. Isso quer dizer que foram registrados, em média, 106 delitos por dia ao longo de três meses.
Grande Vitória lidera a estatística de denúncias. A Serra vem em primeiro lugar (3.797), seguida por Vitória (3.082), Vila Velha (3.017) e Cariacica (2.197).
Com relação aos bairros, regiões densamente povoadas e com intenso comércio despontam na frente: Jardim Camburi (365), em Vitória, e Campo Grande (357), em Cariacica.
Diante dos fatos, a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), se reúne na próxima terça-feira (2) para debater o tamanho do problema sobre esse tipo de crime.
“Verificamos casos em que cidadãos, especialmente idosos, perdem todas suas economias por conta de complexos golpes, que se passam por instituições de credibilidade. Às vezes, são estelionatários dedicados somente a esse tipo de crime. Só que já há bandidos que estão ligados a perigosas organizações, que usam esse artifício para financiar perigosas ameaças, como o tráfico de drogas”, afirmou o presidente da Comissão de Segurança.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Assembleia Legislativa do ES Cariacica estelionato Bairro Jardim Camburi Segurança Pública Vitória (ES)
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