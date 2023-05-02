É golpe! Os bairros com mais registros de estelionato e fraude no ES

“Verificamos casos em que cidadãos, especialmente idosos, perdem todas suas economias por conta de complexos golpes, que se passam por instituições de credibilidade. Às vezes, são estelionatários dedicados somente a esse tipo de crime. Só que já há bandidos que estão ligados a perigosas organizações, que usam esse artifício para financiar perigosas ameaças, como o tráfico de drogas”, afirmou o presidente da Comissão de Segurança.