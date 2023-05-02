É golpe! Os bairros com mais registros de estelionato e fraude no ES

Golpes e casos de estelionato e de fraude estão em alta no Estado. Prova disso é o quantitativo registrado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
, no período de janeiro a março: 9.505. Isso quer dizer que foram registrados, em média, 106 delitos por dia ao longo de três meses.
A Grande Vitória
lidera a estatística de denúncias. A Serra vem em primeiro lugar (3.797), seguida por Vitória (3.082), Vila Velha (3.017) e Cariacica (2.197).
Com relação aos bairros, regiões densamente povoadas e com intenso comércio despontam na frente: Jardim Camburi (365), em Vitória, e Campo Grande (357), em Cariacica.
Diante dos fatos, a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa
, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), se reúne na próxima terça-feira (2) para debater o tamanho do problema sobre esse tipo de crime.
“Verificamos casos em que cidadãos, especialmente idosos, perdem todas suas economias por conta de complexos golpes, que se passam por instituições de credibilidade. Às vezes, são estelionatários dedicados somente a esse tipo de crime. Só que já há bandidos que estão ligados a perigosas organizações, que usam esse artifício para financiar perigosas ameaças, como o tráfico de drogas”, afirmou o presidente da Comissão de Segurança.