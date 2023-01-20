A missão de vida que 5 mil jovens evangélicos assumiram no ES

O número esperado era de 4 mil, mas a procura surpreendeu: 5,1 mil jovens se inscreveram para participar do projeto Missão Calebe, promovido pela Igreja Adventista nas regiões Centro-Norte
do Espírito Santo. Eles são voluntários em ações que vão da doação de sangue para abastecer os hemocentros do Estado até a manutenção e revitalização de espaços públicos.
O exército de voluntários está dividido em mais de 100 equipes. Na Serra
, em menos de uma semana, jovens de Nova Almeida fizeram muito em pouco tempo. Teve limpeza em terreno de creche, doação de cestas básicas, distribuição de água na Corrida Reis Magos e doação de sangue.
Em Linhares
, os calebes do bairro Bebedouro vão de casa em casa para identificar interessados em estudos da Bíblia e também para verificar o que pode ser feito pelos moradores de Rio Quartel.
Nesse bairro, eles reformaram o espaço que será palco das noites de palestras e estudos bíblicos junto aos convidados. O grupo prevê, também, limpar casas de moradores afetados pelas enchentes causadas pelas fortes chuvas na região.
Em Nova Venécia
, o primeiro final de semana oficial da Missão Calebe começou pelo bairro São Cristóvão, onde os voluntários adventistas estão fazendo corte de cabelo, assessoria jurídica, consulta odontológica e varal solidário.
Já as regiões de Boa Esperança e Pinheiros vão promover uma Feira de Saúde para a comunidade.
O projeto, que este ano tem como tema “Eu vou além das portas”, começou oficialmente no dia 14, vai até 29 de janeiro e faz parte do calendário eclesiástico da Igreja Adventista no Espírito Santo.
"Este número [de voluntários] é resultado de uma juventude comprometida com o bem-estar social e espiritual. É um trabalho que vem sendo construído ao longo dos últimos anos e por isso os jovens correspondem de maneira tão positiva", explica Filipe Oliveira, pastor e um dos responsáveis pela iniciativa no Espírito Santo
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