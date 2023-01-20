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Leonel Ximenes

A missão de vida que 5 mil jovens evangélicos assumiram no ES

Exército de voluntários está dividido em mais de 100 equipes espalhadas por vários municípios

Públicado em 

20 jan 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jovens adventistas que participam do projeto Missão Calebe no ES
Jovens adventistas que participam do projeto Missão Calebe no ES Crédito: Divulgação
O número esperado era de 4 mil, mas a procura surpreendeu: 5,1 mil jovens se inscreveram para participar do projeto Missão Calebe, promovido pela Igreja Adventista nas regiões Centro-Norte do Espírito Santo. Eles são voluntários em ações que vão da doação de sangue para abastecer os hemocentros do Estado até a manutenção e revitalização de espaços públicos.
O exército de voluntários está dividido em mais de 100 equipes. Na Serra, em menos de uma semana, jovens de Nova Almeida fizeram muito em pouco tempo. Teve limpeza em terreno de creche, doação de cestas básicas, distribuição de água na Corrida Reis Magos e doação de sangue.

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Em Linhares, os calebes do bairro Bebedouro vão de casa em casa para identificar interessados em estudos da Bíblia e também para verificar o que pode ser feito pelos moradores de Rio Quartel.
Nesse bairro, eles reformaram o espaço que será palco das noites de palestras e estudos bíblicos junto aos convidados. O grupo prevê, também, limpar casas de moradores afetados pelas enchentes causadas pelas fortes chuvas na região.

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Em Nova Venécia, o primeiro final de semana oficial da Missão Calebe começou pelo bairro São Cristóvão, onde os voluntários adventistas estão fazendo corte de cabelo, assessoria jurídica, consulta odontológica e varal solidário.
Já as regiões de Boa Esperança e Pinheiros vão promover uma Feira de Saúde para a comunidade.
Em Bebedouro, Linhares, voluntários revitalizaram espaço que servirá de ponto para encontros com a comunidade
Em Bebedouro, Linhares, voluntários revitalizaram espaço que servirá de ponto para encontros com a comunidade Crédito: Divulgação
O projeto, que este ano tem como tema “Eu vou além das portas”, começou oficialmente no dia 14, vai até 29 de janeiro e faz parte do calendário eclesiástico da Igreja Adventista no Espírito Santo.

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"Este número [de voluntários] é resultado de uma juventude comprometida com o bem-estar social e espiritual. É um trabalho que vem sendo construído ao longo dos últimos anos e por isso os jovens correspondem de maneira tão positiva", explica Filipe Oliveira, pastor e um dos responsáveis pela iniciativa no Espírito Santo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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