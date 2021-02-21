Quem pratica atividade física tem melhor performance nos negócios

Profissionais de alta performance buscam a atividade física não somente por questões de saúde e de qualidade de vida, mas inclusive por uma questão de produtividade Crédito: jcomp/Freepik

Dizem que no Brasil o ano só começa de verdade depois do carnaval. Mesmo num carnaval atípico, no meio de uma pandemia , a passagem marca um novo ciclo, propício a novos planos, revisão de metas e de estilo de vida.

Neste recomeço, convido o leitor a refletir sobre um novo mindset de profissionais de alta performance, que buscam a atividade física não somente por questões de saúde e de qualidade de vida, mas inclusive por uma questão de produtividade.

Por longos anos o mundo empresarial valorizou o workaholic, o executivo que trabalhava 14 ou 15 horas por dia, centralizando tarefas, participando de todas as reuniões e deixando a vida pessoal e familiar em segundo plano. Até que todos perceberam que esse estilo mina o próprio desempenho e a produtividade do profissional.

Recente pesquisa no Reino Unido, do “Institute of Leadership & Management”, publicado na revista Exame em janeiro, mostrou que 75% dos entrevistados disseram que profissionais que participaram de competições esportivas e que cuidam da mente com práticas como yoga e meditação tiveram vantagens no ambiente de trabalho.

A mesma pesquisa mostra que, nas competições, os executivos desenvolvem habilidades como trabalho em equipe, confiança, resistência mental, resiliência e reflexão crítica sobre a própria performance. Sem contar os benefícios diretos para a saúde.

De acordo com outro estudo, do “International Journal of Workplace Health Management”, as pessoas que se exercitam no dia de trabalho são 23% mais produtivas. Ou seja: incluir esporte em sua rotina não toma o seu tempo, ao contrário, faz você aproveitar melhor o tempo disponível. Esse estudo constata que a endorfina alivia o estresse, a serotonina melhora o humor e a memória, e a dopamina estimula a competitividade.

Há pouco mais dois anos, em agosto de 2018, o publicitário Nizan Guanaes publicou na Folha de S. Paulo um inspirador artigo, “Correr é o novo MBA”, em que conta como deixou a vida de empresário sedentário e obeso que só dormia na base de remédios. Sob orientação médica, passou a acordar às 5 da manhã e a praticar esportes. Hoje corre maratonas.

Participar de uma maratona ou triathlon exige foco, disciplina, gestão do tempo, da alimentação e do sono. E tudo isso se reflete de modo positivo no ânimo, na criatividade e na capacidade de trabalho do profissional.

Cada vez mais as organizações buscam líderes que inspiram, que conseguem o equilíbrio entre o trabalho, a vida social e familiar e os cuidados com a saúde.

Em Vitória , a busca por um estilo de vida mais saudável é perceptível a olhos vistos, é só observar a nossa orla, de calçadão sempre lotado de gente pedalando, correndo, caminhando ou praticando yoga e canoa havaiana. É só observar nossas academias que oferecem equipamentos e aulas cada vez mais voltadas para esse espírito.

Os adeptos do triathlon ou da corrida de rua crescem a cada ano. A tradicional 10 Milhas Garoto, que se realiza há 30 anos, já entrou no calendário internacional; o Capixaba de Ferro, triathlon realizado em Guarapari, está ganhando projeção nacional, favorecido pela qualidade da organização e pelo lindo circuito da cidade saúde. Precisamos cada vez mais apoiar essas iniciativas, que além de tudo nos posicionam de forma positiva no setor de turismo de bem-estar, que só faz crescer.

Meu pai, o empresário Sérgio Rogério de Castro, sempre me ensinou que se você quer algo bem feito e rápido, deve delegar a missão ao profissional mais ocupado: ele não tem tempo a perder e vai querer executá-la da forma mais ágil possível. Assim deveríamos agir também nas decisões que tomamos na vida: quem quer fazer, faz! A diferença depende de você!

No mundo empresarial, no Brasil, de certa forma podemos dizer que já somos todos Iron Men, verdadeiros super-heróis que sobrevivem a despeito de tanta burocracia, insegurança jurídica, Custo Brasil e brigas políticas de políticos que pensam neles e não na população que os elegeu.

Mas o convite aqui é para ser um Capixaba de Ferro de verdade, com foco em sua carreira, no seu bem-estar, na sua família, enfrentando um triathlon que vai transformar seu mindset e a sua produtividade. Para quem ainda não começou, a hora é agora! Um feliz 2021 para todos nós!