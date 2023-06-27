Por que Manguinhos não equilibra a evolução com a sustentabilidade?

Manguinhos: balneário possui todos os elementos para se tornar um destino turístico de destaque. Crédito: Kleverson Passos/Divulgação

Manguinhos, localizado no município da Serra, é um verdadeiro paraíso no litoral capixaba. Com suas praias deslumbrantes, paisagens encantadoras e uma rica gastronomia, o balneário possui todos os elementos para se tornar um destino turístico de destaque. No entanto, surge a indagação: por que Manguinhos?

Apesar de encantar os visitantes com sua atmosfera tranquila e aconchegante, Manguinhos ainda não viu uma evolução comercial e imobiliária significativa. Enquanto outras cidades costeiras, como Balneário Camboriú, em Santa Catarina, despontam com grandes arranha-céus e uma intensa atividade comercial, Manguinhos permanece em um estado mais preservado e com uma infraestrutura modesta.

É compreensível que haja uma preocupação em preservar a natureza e a autenticidade do local, afinal, esses são aspectos que tornam Manguinhos tão especial. No entanto, é possível encontrar um equilíbrio entre o crescimento e a sustentabilidade. A comunidade local tem manifestado receios quanto à pavimentação das ruas, a chegada de ônibus e até mesmo à possibilidade de construção de prédios.

É necessário repensar essa visão e considerar o potencial positivo que uma evolução planejada e sustentável pode trazer para Manguinhos. Imagine um polo gastronômico concentrado, teatros, feiras, praças de artesanato e uma série de atividades que atraiam turistas de todo o Brasil e do mundo. Tudo isso poderia coexistir harmoniosamente com a preservação da natureza e o verde exuberante que envolve a região.

Manguinhos tem muito a oferecer, tanto para os moradores locais quanto para os turistas Crédito: Kleverson Passos/Divulgação

Manguinhos tem muito a oferecer, tanto para os moradores locais quanto para os turistas. A construção de grandes prédios poderia gerar empregos, atrair empreendedores e impulsionar o setor turístico, trazendo benefícios para a comunidade e para a economia da Serra como um todo.

Não precisamos seguir o exemplo de grandes metrópoles, mas certamente há espaço para um crescimento sustentável que respeite e valorize todas as belezas naturais que Manguinhos possui.

É hora de os representantes públicos incentivarem esse movimento e os construtores conhecerem de perto o potencial desse lugar. Manguinhos não deve ser subestimada. Ela é tão bonita e acolhedora quanto qualquer outro destino litorâneo de sucesso.