O que faz uma cobertura no Brasil custar R$ 55 milhões?

O edifício Ibaté é um empreendimento exclusivo, com unidades disponíveis a partir de 14 milhões de reais, com 479m² Crédito: Divulgação

O mercado imobiliário de luxo tem chamado cada vez mais atenção de quem busca por exclusividade e requinte. E, em São Paulo, um empreendimento tem chamado a atenção de quem busca por algo único e surpreendente: o edifício Ibaté.

Projetado pelo renomado Studio Arthur Casas, o empreendimento se destaca pela arquitetura autoral e sofisticada, além de uma localização privilegiada, próximo ao Parque Ibirapuera, um dos principais pontos turísticos da cidade.

O edifício Ibaté é um empreendimento exclusivo, com unidades disponíveis a partir de 14 milhões de reais, com 479m². Mas o ponto alto do empreendimento é, sem dúvida, a cobertura de 940m², que está à venda por R$ 55 milhões de reais. O valor, que pode parecer exorbitante para muitos, é justificado por uma série de fatores que fazem da cobertura do Edifício Ibaté um local único e incomparável.

Ao visitar a cobertura, mesmo com o empreendimento em obras, pude perceber a grandiosidade do local. Os espaços são amplos e bem iluminados, com uma arquitetura elegante que corresponde a um empreendimento desse porte. Os futuros moradores poderão desfrutar de uma experiência única, em um dos locais mais privilegiados de São Paulo.

O projeto é assinado pelo Studio Arthur Casas Crédito: Divulgação

Mas o que faz uma cobertura custar 55 milhões de reais? É uma pergunta que muitos se fazem ao se deparar com um valor tão alto. A verdade é que estamos falando de um imóvel exclusivo, com características únicas que justificam o valor.

Para começar, a localização do edifício Ibaté é um ponto alto. A região da Vila Nova Conceição é considerada uma das mais nobres da cidade, com ruas arborizadas e muitas opções de lazer e entretenimento. Os futuros moradores do edifício Ibaté terão acesso a cafés, restaurantes, lojas e serviços que podem ser acessados a pé ou de bicicleta.

Além da localização, o edifício Ibaté se destaca pela arquitetura e decoração. O projeto, assinado pelo renomado Studio Arthur Casas, é uma verdadeira obra de arte. Fundado pelo arquiteto Arthur Casas, o estúdio tem projetos em cidades como Rio de Janeiro, Nova Iorque, Tóquio, São Paulo e Paris.

Os espaços são amplos e bem iluminados, com uma decoração elegante que combina perfeitamente com a arquitetura. O ambiente é tão acolhedor que parece que estamos em nossa própria casa.

Outro fator que justifica o valor da cobertura é a exclusividade. Estamos falando de uma unidade única, que oferece um alto nível de privacidade e segurança para os seus moradores. Além disso, a cobertura é equipada com o que há de mais moderno em termos de tecnologia e automação residencial, garantindo conforto e comodidade para os seus moradores.

Empreendimento tem como foco o investidor de alto padrão Crédito: Divulgação

Mas afinal, quem são os clientes em potencial para um empreendimento de luxo como o Edifício Ibaté? Estamos falando de um público seleto, que busca o que há de mais sofisticado e requintado.

Esse perfil de investidor em imóveis de alto padrão é cuidadoso e estratégico em suas decisões financeiras, além de ser altamente consciente do mercado e de suas flutuações, bem como dos fatores que influenciam a valorização do imóvel, como a localização e o potencial de desenvolvimento da região.

Além disso, ele é detalhista e perfeccionista, levando em consideração tanto a qualidade e configuração da unidade quanto a localização ideal para suas necessidades. Para este investidor, a compra de um imóvel é menos sobre a realização de um sonho e mais sobre o potencial de retorno financeiro a longo prazo.

Este perfil de investidor de alto padrão é capaz de ver a aquisição de imóveis como um grande ativo em sua vida financeira, e está sempre atento ao desempenho do mercado imobiliário para tomar decisões informadas sobre seus investimentos.