Casas modulares tornam-se opção rentável para investir nas montanhas

No Espírito Santo, algumas cabanas já operam e fazem sucesso Crédito: Divulgação

A indústria da construção civil está passando por uma revolução tecnológica que tem transformado a forma como os empreendimentos são planejados e executados. Assim como em outros setores, a tecnologia se apresenta como uma importante aliada para a evolução desse mercado.

Nesse contexto, a alvenaria, conhecida como a “máquina de escrever da construção”, vem sendo substituída por métodos mais modernos e eficientes, como a construção modular e o steel frame.

A primeira, também conhecida como construção pré-fabricada, é um sistema que utiliza módulos ou partes pré-fabricadas, que são produzidas em fábricas e posteriormente montadas no local da construção. Essa técnica oferece vantagens como redução do tempo de obra, maior controle de qualidade, sustentabilidade e flexibilidade para possíveis ampliações ou modificações.

Do ponto de vista dos investidores, as cabanas modulares se mostram uma opção rentável e de baixo risco Crédito: Divulgação

Por outro lado, o steel frame tem ganhado espaço como alternativa para a construção convencional em alvenaria. Esse sistema é composto por estruturas metálicas leves, como perfis de aço galvanizado, que são utilizados como esqueleto da construção.

Entre as principais vantagens do steel frame estão a rapidez na execução da obra, a redução de desperdícios, a resistência estrutural e a possibilidade de maior isolamento térmico e acústico.

Cabanas modulares

Dentro desse cenário, uma opção rentável que tem atraído a atenção são as cabanas modulares. Com a crescente demanda por soluções flexíveis e personalizadas, essas estruturas pré-fabricadas têm conquistado tanto investidores quanto consumidores em busca de uma experiência diferenciada.

As cabanas modulares são construções pré-fabricadas que oferecem uma série de vantagens em relação às construções convencionais. Primeiramente, a agilidade na montagem e instalação é um dos principais atrativos desse tipo de construção.

Os módulos são produzidos em fábricas, permitindo um controle de qualidade mais rigoroso e uma redução significativa no tempo de obra. Além disso, a possibilidade de customização e adaptação às necessidades do cliente é um diferencial importante.

Do ponto de vista dos investidores, as cabanas modulares se mostram uma opção rentável e de baixo risco. A construção pré-fabricada permite um maior controle dos custos e prazos, evitando surpresas e atrasos que são comuns em obras tradicionais.

As cabanas modulares são construções pré-fabricadas que oferecem uma série de vantagens em relação às construções convencionai Crédito: Divulgação

Além disso, a demanda por hospedagem alternativa e experiências diferenciadas tem aumentado, abrindo oportunidades de negócio para investidores que desejam explorar o mercado de aluguel de cabanas modulares em áreas turísticas ou rurais.

Para os consumidores, a experiência de se hospedar em uma cabana modular oferece uma sensação de conforto e conexão com a natureza. Essas construções são projetadas para proporcionar um ambiente aconchegante, com materiais sustentáveis e integrados ao entorno.

Além disso, a possibilidade de desfrutar de um espaço exclusivo e personalizado, com características únicas, agrega valor à experiência do hóspede.

Outro aspecto relevante das cabanas modulares é a sua versatilidade. Elas podem ser utilizadas para diversas finalidades, como casas de campo, chalés de montanha, espaços de lazer, escritórios remotos, entre outros. Essa flexibilidade torna as cabanas modulares uma opção interessante tanto para uso pessoal quanto para empreendimentos comerciais.

E o Brasil está se adaptando muito bem ao mercado. Por exemplo, uma cabana de vidro, no meio de uma floresta em Santa Catarina, se tornou a segunda casa mais curtida do mundo por usuários de um serviço on-line de hospedagem.

Construções são projetadas para proporcionar um ambiente aconchegante, com materiais sustentáveis e integrados ao entorno Crédito: Divulgação

Localizada no Vale das Furnas, uma floresta de 27 hectares em um cânion, a casa foi projetada para proporcionar uma experiência imersiva na natureza. Com mais de 15.440 curtidas no Instagram, a cabana não possui wi-fi, sinal de telefone ou eletricidade, incentivando os hóspedes a desfrutarem de banhos em piscinas naturais e piqueniques na floresta.