O capitão escorpião segue distribuindo picadas, pois essa é sua natureza

É lastimável que o presidente da República não dê a mínima atenção aos 40 mil brasileiros mortos vítimas da Covid-19. Prefere acompanhar a exibição de tiros em uma base do Exército a visitar algum hospital onde os heróis nacionais – os profissionais de saúde – arriscam a vida para salvar brasileiros. Opta por manipular as estatísticas de pessoas contaminadas e mortas ao invés de tomar medidas de combate à pandemia.