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Polêmica

Secretários de Saúde dizem que governo tenta tornar 'invisíveis' os mortos pela covid-19

Novo secretário do Ministério da Saúde afirmou que número de mortos será recontado porque os dados atuais seriam 'fantasiosos ou manipulados' e que os gestores estaduais estão 'inflando os números' para conseguir mais recursos públicos

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2020 às 14:38
O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Alberto Beltrame, repudiou com "veemência e indignação" o que chamou de "levianas afirmações" do secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Wizard. Beltrame afirma que há uma tentativa "autoritária, insensível, desumana e anti-ética" de dar invisibilidade aos mortos pelo coronavírus. "Não prosperará. Nós e a sociedade brasileira não os esqueceremos e tampouco a tragédia que se abate sobre a nação", completou.
Vitória - ES - Sepultamento de vítima da Covid-19 no cemitério Boa Vista, em Maruípe.
Vitória - ES - Sepultamento de vítima da covid-19 no cemitério Boa Vista, em Maruípe. Crédito: Vitor Jubini
Em entrevista ao jornal O Globo, Wizard disse que o Ministério da Saúde vai recontar o número de mortos no Brasil vítimas do coronavírus porque os dados atuais seriam "fantasiosos ou manipulados" e que os gestores públicos de Estados e municípios estão "inflando os números" para conseguir mais recursos públicos.
Beltrame rebateu as acusações de Wizard e disse que os secretários não são "mercadores da morte". "Ao afirmar que secretários de Saúde falseiam dados sobre óbitos decorrentes da Covid-19 em busca de mais orçamento, o secretário além de revelar sua profunda ignorância sobre o tema, insulta a memória de todas aquelas vítimas indefesas desta terrível pandemia e suas famílias", afirmou.
"Wizard menospreza a inteligência de todos os brasileiros, que num momento de tanto sofrimento e dor, veem seus entes queridos mortos tratados como "mercadoria". Sua declaração grosseira, falaciosa, desprovida de qualquer senso ético, de humanidade e de respeito, merece nosso profundo desprezo, repúdio e asco", afirmou Beltrame, em nota.

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