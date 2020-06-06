Cachoeiro e São José do Calçado atingem risco alto para Covid-19
Os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e São José do Calçado, ambos localizados no Sul do Estado, foram classificados como risco alto para a Covid-19, segundo o novo mapa da matriz de risco para o novo coronavírus. Já as cidades de Apiacá e Muniz Freire passaram para risco moderado. Não nenhuma região com risco baixo. Os dados foram atualizados pelo governo do Estado neste sábado (06).
Ao todo, o Espírito Santo registra 36 municípios com risco alto e 42 com risco moderado. Na manhã desta sexta-feira (05), o governador Renato Casagrande (PSB) apresentou para os prefeitos do Espírito Santo o modelo de um novo mapa da matriz de risco para o novo coronavírus que deve entrar em vigor neste domingo (07).
Segundo a apresentação, feita com base nos dados mais recentes no Estado, 36 cidades capixabas passariam a ter risco alto para a Covid-19 nessa matriz, o que pode aumentar as medidas de restrição. Os dados serão atualizados até a noite desta sexta, quando deve sair o novo mapa definitivo - que pode ter mais ou menos municípios nessa condição.
CONFIRA A LISTA DE CIDADES COM RISCO ALTO:
- Vitória
- Vila Velha
- Serra
- Cariacica
- Viana
- Fundão
- Anchieta
- Guarapari
- Alfredo Chaves
- Marechal Floriano
- Piúma
- Itapemirim
- Marataízes
- Presidente Kennedy
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Cachoeiro de Itapemirim
- Bom Jesus do Norte
- Guaçuí
- São José do Calçado
- Castelo
- Afonso Cláudio
- Itarana
- Ibiraçu
- João Neiva
- São Roque do Canaã
- Santa Teresa
- Colatina
- Mantenópolis
- Alto Rio Novo
- Águia Branca
- Barra de São Francisco
- Água Doce do Norte
- Ecoporanga
- Boa Esperança
- Mucurici
CONFIRA A LISTA DE CIDADES COM RISCO MODERADO:
- Alegre
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Brejetuba
- Castelo
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Governador Lindenberg
- Ibatiba
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda do Nova do Imigrante
- Vila Pavão
- Vila Valério