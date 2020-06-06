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Coronavírus no ES

Cachoeiro e São José do Calçado atingem risco alto para Covid-19

Atualização foi feita neste sábado (06). O Estado conta com 36 municípios com risco alto para a doença e outros 42 apresentam risco moderado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2020 às 12:59

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 12:59

Mapa de risco para Covid-19 no ES Crédito: Divulgação/Governo do Estado
Cachoeiro e São José do Calçado atingem risco alto para Covid-19
Os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e São José do Calçado, ambos localizados no Sul do Estado, foram classificados como risco alto para a Covid-19, segundo o novo mapa da matriz de risco para o novo coronavírus. Já as cidades de Apiacá e Muniz Freire passaram para risco moderado. Não nenhuma região com risco baixo. Os dados foram atualizados pelo governo do Estado neste sábado (06).
Ao todo, o Espírito Santo registra 36 municípios com risco alto e 42 com risco moderado. Na manhã desta sexta-feira (05), o governador Renato Casagrande (PSB) apresentou para os prefeitos do Espírito Santo o modelo de um novo mapa da matriz de risco para o novo coronavírus que deve entrar em vigor neste domingo (07).
Segundo a apresentação, feita com base nos dados mais recentes no Estado, 36 cidades capixabas passariam a ter risco alto para a Covid-19 nessa matriz, o que pode aumentar as medidas de restrição. Os dados serão atualizados até a noite desta sexta, quando deve sair o novo mapa definitivo - que pode ter mais ou menos municípios nessa condição.

CONFIRA A LISTA DE CIDADES COM RISCO ALTO:

  1. Vitória
  2. Vila Velha
  3. Serra
  4. Cariacica
  5. Viana
  6. Fundão
  7. Anchieta
  8. Guarapari
  9. Alfredo Chaves
  10. Marechal Floriano
  11. Piúma
  12. Itapemirim
  13. Marataízes
  14. Presidente Kennedy
  15. Mimoso do Sul
  16. Muqui
  17. Cachoeiro de Itapemirim
  18. Bom Jesus do Norte
  19. Guaçuí
  20. São José do Calçado
  21. Castelo
  22. Afonso Cláudio
  23. Itarana
  24. Ibiraçu
  25. João Neiva
  26. São Roque do Canaã
  27. Santa Teresa
  28. Colatina
  29. Mantenópolis 
  30. Alto Rio Novo
  31. Águia Branca
  32. Barra de São Francisco
  33. Água Doce do Norte
  34. Ecoporanga
  35. Boa Esperança
  36. Mucurici

CONFIRA A LISTA DE CIDADES COM RISCO MODERADO:

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Aracruz
  4. Atílio Vivacqua
  5. Brejetuba
  6. Castelo
  7. Conceição da Barra
  8. Conceição do Castelo
  9. Divino de São Lourenço
  10. Domingos Martins
  11. Dores do Rio Preto
  12. Guaçuí
  13. Governador Lindenberg
  14. Ibatiba
  15. Iconha
  16. Irupi
  17. Itaguaçu
  18. Iúna
  19. Jaguaré
  20. Jerônimo Monteiro
  21. Laranja da Terra
  22. Linhares
  23. Marilândia
  24. Mimoso do Sul
  25. Montanha
  26. Muniz Freire
  27. Nova Venécia
  28. Pancas
  29. Pedro Canário
  30. Pinheiros
  31. Ponto Belo
  32. Rio Bananal
  33. Rio Novo do Sul
  34. Santa Leopoldina
  35. Santa Maria de Jetibá
  36. São Gabriel da Palha
  37. São Mateus
  38. Sooretama
  39. Vargem Alta
  40. Venda do Nova do Imigrante
  41. Vila Pavão
  42. Vila Valério

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