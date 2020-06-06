Veja que tipo de comércio pode funcionar neste fim de semana no ES

Padarias estão entre os estabelecimentos que podem funcionar aos fins de semana Crédito: Reprodução

Com a mudança da matriz de risco, anunciada nesta sexta-feira (5) pelo governo estadual , muitas pessoas estão se perguntando que tipo de comércio pode abrir neste fim de semana. Segundo o governo, aos fins de semana só podem funcionar atividades essenciais como farmácias, supermercados, padarias, lojas de produtos alimentícios, postos de combustíveis, etc.

Essa regra vale para todos os municípios considerados com risco alto de infecção pelo coronavírus . Todos os comerciários que estiverem trabalhando devem utilizar máscaras de proteção e só podem atender os clientes que também estiverem utilizando as máscaras.

Outros tipos de comércio, como shopping centers, ou lojas que funcionam em dias alternados, não podem abrir para o atendimento ao público durante o fim de semana. No entanto, é possível atender os clientes por meio de drive-thru ou com agendamento. A regra é semelhante para os restaurantes, que não podem abrir ao público, mas podem trabalhar via delivery.

MUDANÇA DE REGRA PARA 26 MUNICÍPIOS

A partir de segunda-feira (8), a regra para a abertura do comércio vai mudar nos municípios que estão considerados com o risco alto de contaminação seguindo a nova matriz de risco do governo estadual. Em 38 cidades o comércio deverá abrir em dias alternados, assim como já tem acontecido na Grande Vitória

De acordo com o Plano de Convivência do governo, nos municípios classificados como Risco Alto, os estabelecimentos comerciais de produtos do corpo humano poderão abrir nos dias pares do calendário, enquanto os comércios dos demais produtos não ligados ao corpo humano funcionam nos dias ímpares. O horário de funcionamento deverá ser das 10 horas às 16 horas.

Tais regras já valem para Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Fundão, Santa Teresa, Marechal Floriano, Piúma, Marataízes, Presidente Kennedy e Boa Esperança. Agora as regras passarão a valer para outras 26 cidades. São elas: