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Isolamento social

Veja que tipo de comércio pode funcionar neste fim de semana no ES

Segundo o governo, aos fins de semana só podem funcionar atividades essenciais como farmácias, supermercados, padarias e outros comércios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2020 às 11:44

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 11:44

Padaria deve ser um tipo de serviço que pode ficar de fora da exigência inicial de alvarás para ser aberta
Padarias estão entre os estabelecimentos que podem funcionar aos fins de semana Crédito: Reprodução
Com a mudança da matriz de risco, anunciada nesta sexta-feira (5) pelo governo estadual, muitas pessoas estão se perguntando que tipo de comércio pode abrir neste fim de semana. Segundo o governo, aos fins de semana só podem funcionar atividades essenciais como farmácias, supermercados, padarias, lojas de produtos alimentícios, postos de combustíveis, etc.
Essa regra vale para todos os municípios considerados com risco alto de infecção pelo coronavírus. Todos os comerciários que estiverem trabalhando devem utilizar máscaras de proteção e só podem atender os clientes que também estiverem utilizando as máscaras.

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Outros tipos de comércio, como shopping centers, ou lojas que funcionam em dias alternados, não podem abrir para o atendimento ao público durante o fim de semana. No entanto, é possível atender os clientes por meio de drive-thru ou com agendamento. A regra é semelhante para os restaurantes, que não podem abrir ao público, mas podem trabalhar via delivery.

MUDANÇA DE REGRA PARA 26 MUNICÍPIOS 

A partir de segunda-feira (8), a regra para a abertura do comércio vai mudar nos municípios que estão considerados com o risco alto de contaminação seguindo a nova matriz de risco do governo estadual. Em 38 cidades o comércio deverá abrir em dias alternados, assim como já tem acontecido na Grande Vitória.
De acordo com o Plano de Convivência do governo, nos municípios classificados como Risco Alto, os estabelecimentos comerciais de produtos do corpo humano poderão abrir nos dias pares do calendário, enquanto os comércios dos demais produtos não ligados ao corpo humano funcionam nos dias ímpares. O horário de funcionamento deverá ser das 10 horas às 16 horas.
Tais regras já valem para Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Fundão, Santa Teresa, Marechal Floriano, Piúma, Marataízes, Presidente Kennedy e Boa Esperança. Agora as regras passarão a valer para outras 26 cidades. São elas:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Apiacá
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Colatina
  12. Ecoporanga
  13. Guarapari
  14. Ibiraçu
  15. Ibitirama
  16. Itapemirim
  17. Itarana
  18. João Neiva
  19. Mantenópolis
  20. Mucurici
  21. Muniz Freire
  22. Muqui
  23. São Domingos do Norte
  24. São Roque do Canaã
  25. Cachoeiro de Itapemirim
  26. São José do Calçado

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