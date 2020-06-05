A reação dos 70% pela ética e pela democracia no Brasil

Presidente da República, Jair Bolsonaro, participa por videoconferência Crédito: Marcos Corrêa/PR

O toque de reunir foi dado. Uma mensagem, veiculada no sábado (30), na imprensa, intitulada “Somos Muitos” e assinada por centenas de personalidades, marcou o início de um movimento denominado “Estamos Juntos”. Na mensagem, uma conclamação: é hora de defender “a vida, a liberdade e a democracia”. Afinal, dizem os signatários da mensagem, “somos a maioria e exigimos que nossos representantes e lideranças políticas exerçam com afinco e dignidade seu papel diante da devastadora crise sanitária, política e econômica que atravessa o país”.

Por que o movimento fala em representar a maioria da população? É que as pesquisas responsáveis que se sucedem são claras: há 30% da população que permanece, de forma radical, apoiando o presidente da República nos seus desvarios, nos seus xingamentos, na sua irresponsável defesa do fim do isolamento social, na sua insensibilidade pela morte de mais de 30 mil brasileiros ( “E daí?” , “É o destino de todo mundo”), nas crises diárias que cria para acirrar o confronto com os outros poderes e com quem mais discorde das suas ideias.

E o que pensa a maioria da população, os 70% que não concordam com os arroubos autoritários do presidente? “Somos mais de dois terços da população do Brasil, (...) formamos uma frente ampla e diversa, suprapartidária, que valoriza a política e trabalha para que a sociedade responda de maneira mais madura, consciente e eficaz aos crimes e desmandos de qualquer governo”, diz o manifesto do “Estamos Juntos”.

O Brasil já passou por períodos de supressão de liberdades e a ninguém é dado desconhecer os malefícios que eles trouxeram aos direitos individuais e à dignidade das pessoas. A sucessão de crises políticas fabricadas pelo próprio presidente da República, ao meio da maior crise na saúde dos últimos 100 anos e da recessão econômica dela decorrente, aponta para a real ameaça de que a ruptura, anunciada pelo 03, poderá vir.