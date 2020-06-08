Toffoli diz que 'dubiedade' de Bolsonaro sobre democracia assusta

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, afirmou, nesta segunda-feira (08), que ações do presidente Jair Bolsonaro e de seu governo têm "trazido dubiedades que impressionam e assustam não só a sociedade brasileira, mas também a comunidade internacional".

Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, chega ao plenário do STF em meio à pandemia de coronavírus Crédito: Fellipe Sampaio /SCO/STF

Toffoli ressaltou que é necessário estabelecer uma "trégua entre os Poderes" para o devido enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. E avisou, em afirmação direcionada "diretamente e em especial" ao chefe do Executivo, que "não é mais possível atitudes dúbias".

O discurso ocorreu em evento por videoconferência em que associações de magistrados, de integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público e entidades da sociedade civil entregaram um manifesto de apoio ao Supremo e ao Judiciário.

O texto é considerado uma demonstração de força do STF em meio a atritos com Bolsonaro. Nele, as entidades afirmam que os ataques à Justiça ameaçam os valores democráticos do país, além de ressaltarem que a liberdade de expressão "não abarca discursos de ódio e a apologia ao autoritarismo, à ditadura e a ideologias totalitárias que já foram derrotadas no passado".

Um dos principais pivôs das disputas com o Palácio do Planalto, Alexandre de Moraes fez questão de participar da solenidade e foi o único ministro presente além de Toffoli.

No discurso, o presidente da corte destacou que o Brasil tem uma "imprensa livre" e que tem atuado com qualidade na "defesa das instituições".

Sobre a relação com Bolsonaro, o ministro lembrou que, ano passado, o chefe do Executivo foi "firme junto à sua base contra a abertura de CPI [sobre o STF] e se manifestou publicamente contra processos de impeachment" de ministros da corte.

Toffoli ressaltou que teve "relacionamento harmonioso" com Bolsonaro e seus auxiliares e disse ter certeza que são "democratas, chegaram ao poder pela democracia e pelo voto popular e merecem respeito".

O magistrado também elogiou o empenho do Congresso em evitar crises e adotar as medidas necessárias de combate à Covid-19. E disse que é momento de "diálogo, em vez de confronto, de razão pública no lugar das paixões extremadas".