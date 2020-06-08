Toffoli elogia Aras e diz que PGR atua para não trazer problemas

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, fez um discurso em defesa de Augusto Aras, procurador-geral da República, na manhã desta segunda-feira (8).

O procurador-geral da República, Augusto Aras, ao lado do presidente do STF, Dias Toffoli, durante sessão plenária da Corte, ainda antes da pandemia do novo coronavírus Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

Na abertura de um evento do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), ele disse que o PGR é vítima de críticas injustas e tem atuado para não trazer problemas.

Sem dar nomes, o presidente do STF afirmou que Aras age com parcimônia, firmeza, liderança, prudência e altivez, mas sem cair na vaidade e sem fazer holofotes, como "infelizmente" ocorria num passado recente.

BOLSONARO

O procurador-geral tem sido criticado e cobrado internamente por uma postura mais enérgica em relação a possíveis crimes cometidos por Bolsonaro e ministros e quanto às ações do governo contrárias à política de isolamento social no combate à pandemia do coronavírus

Diante desse clima, um manifesto assinado por mais de 600 integrantes do Ministério Público Federal pede uma mudança na Constituição para obrigar o presidente da República a escolher para a chefia da Procuradoria um nome a partir de uma lista tríplice, escolhida em votação pela categoria.

Leia o discurso de Toffoli:

Aqui também fica o nosso agradecimento, o nosso respeito às funções essenciais da Justiça, a começar pelo senhor procurador-geral da República que tem sido uma pessoa que, neste momento por que o país passa, tem tido muita prudência, tem atuado com muita parcimônia, tem atuado do ponto de vista a não trazer problemas, exercendo as suas funções também tenho que dar o meu testemunho, exercendo as suas funções com altivez, com firmeza, com liderança, mas sem como num passado infelizmente recente fazer holofotes.

E assim que tem que ser, tem que atuar nos autos, atuar sem fazer muita chama ou iluminação, tem que atuar com o que há nos autos. Não é por meio da mídia, não é por meio de discursos que as coisas se resolvem. As coisas se resolvem com atuação concreta, com o que existe de concreto nos feitos.