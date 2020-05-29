Bolsonaro condecora Weintraub e Aras com Ordem de Mérito Naval

Procurador-geral da República, Augusto Aras, e presidente Jair Bolsonaro em solenidade na PGR no último dia 20 Crédito: Leonardo Prado/PGR

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) decidiu condecorar com uma das maiores honrarias militares o ministro da Educação, Abraham Weintraub , e ao mesmo tempo, o procurador-geral da República, Augusto Aras, que investiga o auxiliar do presidente em um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Os dois receberão a Ordem do Mérito Naval, no grau de Grande Oficial, o mais alto da honraria. Na lista de homenageados também estão os ministros Marcelo Álvaro Antônio (Turismo) e Jorge Oliveira (Secretaria de Governo).

Aras, por sua vez, receberá a homenagem após o presidente afirmar que cogita indicá-lo para uma cadeira no Supremo . "Se aparecer uma terceira vaga, espero que ninguém ali (no Supremo) desapareça, para o Supremo, o nome de Augusto Aras entra fortemente", disse o presidente durante uma transmissão ao vivo nesta quinta-feira, 28. Ele afirmou ainda que o procurador-geral tem uma "atuação excepcional".

Até o fim de seu atual mandato, Bolsonaro poderá fazer duas indicações à Corte, para vagas abertas com as aposentadorias dos ministros Celso de Mello, ainda neste ano, e Marco Aurélio Mello, em 2021. Caso seja reeleito para mais quatro anos de mandato, mais duas vagas poderão ser abertas no STF.

Os nomes das autoridades condecoradas com a Ordem do Mérito Naval foram publicados na edição desta sexta-feira (29)do Diário Oficial da União. Pelo decreto, assinado por Bolsonaro e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, também serão homenageados representantes de embaixadas, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho e parlamentares da base do governo no Congresso. Entre eles, os deputados federais Hélio Lopes (PSL-RJ) e Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP).