Após 12 horas, Saúde confirma 525 mortes por Covid-19 registradas no domingo

O Ministério da Saúde tem omitido as informações sobre o total de casos e mortes pelo novo coronavírus Crédito: Ministério da Saúde

Mais de 12 horas após divulgar dois números divergentes de mortos pela Covid-19, sem apresentar justificativas e nem informar qual seria o dado correto, o Ministério da Saúde confirmou nesta segunda-feira (8) que o dado correto de óbitos no domingo foi 525. A pasta alegou dados problemáticos vindos dos estados para justificar a necessidade de correção.

Na noite de domingo, a pasta divulgou em duas plataformas diferentes números conflitantes de mortos em decorrência do novo coronavírus. Primeiramente, por volta de 20h30, foi divulgado um balanço no qual era informado que 1.382 mortes haviam sido registradas nas últimas 24 horas.

O número configuraria um recorde para domingo, dia da semana normalmente com menos confirmações de casos, por conta da redução de equipes de saúde atuando nos estados.

Uma hora e meia depois, o portal do Ministério com informações referentes à Covid-19 informou que o número de óbitos confirmados era de 525. Ou seja, havia uma diferença de 857 vítimas.

Não houve explicações por parte da pasta ao divulgar o novo número.

A nota desta segunda-feira afirma que os técnicos da pasta corrigiram "duplicações" e atualizaram os dados divulgados.

"Em especial, podem ser citadas a situação de Roraima, em que haviam sido publicados 762 óbitos e, após verificação do Ministério da Saúde, o número foi consolidado em 142", informou a pasta no texto.

Na mesma nota, o Ministério da Saúde informa que o número total de mortes e casos confirmados da doença desde o início da pandemia é, respectivamente, 36.455 e 691.758.