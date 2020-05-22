Bolsonaro não entende a liturgia do cargo, o que agrava as crises

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Já ouvi tantas vezes esse conselho dado ao presidente da República que perdi a conta. “Procure coordenar as ações entre União, Estados e municípios”, recomendou Toffoli quando da tresloucada marcha do presidente, no dia 7, acompanhado por empresários, ao STF. “Governe”, aconselhou o governador João Doria, de São Paulo. Delfim Neto chegou a lembrar que a coordenação (do comportamento da União, Estados e municípios) “é uma exigência constitucional”. “Estamos descoordenados”, disse o ex-governador Paulo Hartung em recente palestra.

Que falta coordenação do governo federal com relação às providências de enfrentamento à pandemia do coronavírus , creio que ninguém duvida. Mas creio também que não há dúvida de que o presidente Jair Bolsonaro não é a pessoa indicada para cumprir esse papel. Quando estava no ministério da Saúde, Luiz Henrique Mandetta tentou fazer essa coordenação e foi atropelado pelo presidente. O seu sucessor nem chegou a tentar coordenar alguma coisa pois percebeu, desde o primeiro instante, que não conseguiria. Desautorizado várias vezes pelo presidente, pediu o boné e foi cuidar da sua vida.

Bolsonaro, desde o primeiro dia do seu mandato, demonstrou que não seria capaz de cumprir a chamada “liturgia do cargo”. Não mede palavras e seu desequilíbrio multiplica crises. Brigou até com quem o ajudou a se eleger, rompeu com as principais figuras do seu partido e, mais recentemente, demitiu – ou empurrou para fora do governo – seus melhores ministros. Que nunca chegou a se comportar como um presidente da República, todos sabemos.

Mas o que o presidente tem feito durante a pandemia do coronavírus é inacreditável. Enquanto o país enterra os quase 20 mil mortos, ele pratica tiro ao alvo, passeia de jet-ski, visita postos de combustível, vai a manifestações que pedem intervenção militar e trata com desdém (“e daí?”) o sofrimento da população.