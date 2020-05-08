Salvar a economia ou vidas? É hora de prudência acima de tudo

É evidente que, ao mesmo tempo, aumentam os prejuízos na economia. Perdem renda empresários e trabalhadores, as receitas dos poderes públicos minguam, as demissões se multiplicam. A pandemia trouxe um tsunami de perdas para todos os segmentos da sociedade e deixará um déficit de difícil recuperação. Mas o único caminho capaz de frear a propagação da epidemia – já que não há remédio ou vacina que a impeça – e evitar o colapso total do sistema de saúde é o isolamento social.