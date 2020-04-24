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Coronavírus

Estamos em estado de atenção e em tempos de incertezas

Metade das pessoas não está fazendo a parte que lhe cabe. Resta torcer para que a fiscalização cumpra o seu papel e que a população siga as recomendações das autoridades

Públicado em 

24 abr 2020 às 05:00
José Carlos Corrêa

Colunista

José Carlos Corrêa

Data: 03/04/2020 - ES - Vitria - Pandemia coronavrus - Movimento na praa dos Namorados - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini
Movimento na Praça dos Namorados, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O noticiário confirma: o Espírito Santo está, ao lado de Pernambuco, em estado de atenção com relação à quantidade de casos confirmados de coronavírus. Até quinta-feira (23), eram 1.351 casos, número superior ao de Minas Gerais (1.230), um Estado que tem 5,3 vezes mais habitantes, e próximo da quantidade de casos da Bahia (1.489) que tem uma população 3,7 vezes maior que a nossa. Proporcionalmente à quantidade de habitantes, o Espírito tem mais casos confirmados de coronavírus que o Estado do Rio.
Esses números recomendam prudência com relação a medidas que venham a flexibilizar a retomada das atividades econômicas. Prudência que, tudo indica, o governo do Estado teve ao manter o isolamento social nas cidades com maior incidência de contaminação (Vila Velha, Serra, Vitória, Cariacica e Alfredo Chaves) e adotar cuidados – como o distanciamento mínimo entre as pessoas e o uso de máscaras – nos municípios em que o comércio voltou a funcionar. Resta torcer para que a fiscalização cumpra o seu papel e que a população siga as recomendações das autoridades.

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Porque, convenhamos, metade das pessoas não está fazendo a parte que lhe cabe. A caminhada no calçadão da praia tem sido cada vez mais intensa, quase sempre sem o uso de máscaras. Em praticamente todos os bairros formam-se aglomerações pelos mais variados motivos, desde a fila na lotérica à da revendedora de gás. É como se as pessoas estivessem pensando que o pior já passou, quando as estatísticas demonstram que o pior ainda está por vir.

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Esse pior virá quando não houver mais vagas de leitos disponíveis para os doentes. No Amazonas, no Ceará, em Pernambuco e no Rio de Janeiro isso já ocorre. O sistema de atendimento à saúde, em São Paulo, mesmo com os hospitais de campanha, está próximo do colapso. Não é diferente a situação do Pará. O Brasil, com mais de 150 mortes por dia, se aproxima da quantidade de vítimas fatais do coronavírus ocorrida na China.

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Enquanto isso, há ainda quem prefira falar de política, fazer fofoca populista, disseminar notícias falsas com o intuito de prejudicar a imagem de um político ou governante. Trata-se de uma perda de tempo e energia que podiam estar direcionados para o que de fato importa: o combate à maior pandemia dos últimos 100 anos. Uma pandemia que que está destruindo e devastando a economia mundial, o que representa prejuízos materiais significativos para toda a humanidade.
Há quem diga que as pessoas sairão melhores dessa crise, mais solidárias e humanas. Tomara que isso de fato aconteça. Mas de uma coisa podemos ter certeza: todos sairemos mais pobres, mais inseguros e com mais incertezas sobre o futuro.

José Carlos Corrêa

E jornalista. Atualidades de economia e politica, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham analises neste espaco.

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