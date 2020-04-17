Só Deus para nos salvar da pandemia do coronavírus

Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus Crédito: Tai's Captures/ Unsplash

Após um mês confinado em casa, tentando me proteger (e proteger os outros) do risco da contaminação do coronavírus , passei por algumas ruas da cidade, em um automóvel, não mais do que 15 minutos, na quinta-feira (16) pela manhã. E o que vi? O comércio permanecia fechado, é verdade, mas o calçadão da Praia de Camburi estava lotado. Também totalmente ocupadas estavam as vagas no estacionamento da praia.

Em frente à lotérica, uma longa fila se estendia pela calçada, com a maioria das pessoas sem máscara de proteção. No posto de combustível, o frentista sem máscara explicava que, por estar em um ambiente aberto, não precisaria usá-la. Trabalhadores da construção civil igualmente dispensaram as máscaras. Pontos de aglomeração se formavam nas proximidades das farmácias e lojas de alimentos.

Vi um homem de meia idade falando ao telefone próximo às portas de vários carros estacionados, sem o cuidado de evitar qualquer tipo de contato. Não faltavam também numerosos moradores de rua, deitados nas calçadas, sem sinal de qualquer cuidado de higiene. A circulação de carros não era a mesma dos dias sem isolamento social mas, seguramente, correspondia à metade de um dia normal.

Diante de um quadro assim, concluí que a mídia não aumenta o que de fato está acontecendo: estamos na iminência de termos um crescimento ainda mais exponencial de contaminação, já que, infelizmente, boa parte da população (a metade, segundo a pesquisa que detecta, através do sinal dos celulares, o afastamento das pessoas de suas residências), não está respeitando os cuidados mínimos de afastamento recomendados pelas autoridades da saúde.

Trata-se de um paradoxo, já que a ninguém é dado o direito de desconhecer os riscos da contaminação e os cuidados mínimos que devem ser adotados para evitá-la. Muitos criticam a mídia, sem se dar conta de que o perigo é real e atinge todas as regiões do planeta. Preferem relativizar o problema ao invés de dar a ele a importância devida. Fecham os olhos para as centenas de milhares de mortes ocorridas em todo o mundo.

No Brasil já são mais de 200 mortes por dia, cinco vezes mais do que ocorria há duas semanas. De quarta para quinta-feira, foram mais 200 os casos confirmados da doença no Espírito Santo. Pesquisa feita no Rio Grande do Sul constata que a quantidade de pessoas infectadas é 7 vezes maior que os números oficiais. A rede hospitalar já está próxima do colapso no Rio e em São Paulo. E mesmo assim há quem, como o presidente, ache que o isolamento social deve terminar.